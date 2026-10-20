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30 saatlik operasyonla kurtuldular

30 saatlik operasyonla kurtuldular

04:00, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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30 saatlik operasyonla kurtuldular
Sinan Yavuz

İstanbul'dan Isparta’nın Sütçüler ilçesine eğitime gelen aralarında gönüllülerin de bulunduğu İHH ekibi, kanyonda kayboldu. Dağlık bölgede düşerek hayatını kaybettiği belirlenen ekipteki İHH eğitmeni Sinan Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Ekipten ilk olarak 3 kişi kurtarıldı, kalan 10 kişi de yaklaşık 30 saatlik operasyonun ardından dün gece kurtarıldı.

İstanbul’dan eğitim amacıyla Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’a giden 14 kişilik İHH gönüllüsü bölgede mahsur kaldı. Ekibin yönünü kaybettiği ihbarında bulunulması üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda üç kişi sağ kurtarılırken, 42 yaşındaki İHH eğitmeni Sinan Yavuz’un ise cansız bedenine ulaşıldı. Kanyonda mahsur kalan 10 gönüllü ise 30 saat süren operasyonla dün gece kurtarıldı.

ZORLUKLA ULAŞILDI

Çalışmalara, Isparta dahil toplam 11 ilden AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK), sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ve destek ekipleri, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri katıldı. Çalışmalarda gönüllülerin bulunduğu noktalar dronlarla tespit edildi. Ancak kanyonun sarp yapısı ve yağış nedeniyle yükselen su seviyesi, kurtarma çalışmalarını güçleştirdi. Kanyondaki zorlu arazi koşulları nedeniyle askeri helikopterin bölgeye iniş girişimleri de sonuç vermedi. Ekipler, mahsur kalan gönüllülere ulaşabilmek için halat ve merdiven sistemi kurarak alternatif kurtarma güzergâhları oluşturmaya çalıştı. Dün saat 17.00 civarında AFAD ekibi, grubun bulunduğu bölgeye ulaştı. Ekip, mahsur kalan grupla ilk teması sağladı. 10 kişilik İHH ekibi gece saatlerinde ise bölgeden kurtarıldı.

DRONLA ERZAK ULAŞTIRILDI

Kanyonda mahsur kalan gönüllülerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla AFAD tarafından bölgeye erzak taşıyan dron gönderildi. Yaklaşık 25 kilogram taşıma kapasitesine sahip dronla gönüllülere gıda ulaştırıldı. Hayatını kaybeden Sinan Yavuz’un Küçükçekmece İHH Arama Kurtargma ekibinde görev yaptığı öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası Sinan Yavuz'un cenazesi, bugün Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Dağda acı ölüm

  • Kayseri’de Erciyes Dağı’nda tırmanış sırasında kayalıklardan düşen antrenör ve rehber Hasan Ali Şahin hayatını kaybetti. Olay, dün sabah saatlerinde Erciyes Dağı Şeytan Deresi mevkisinde meydana geldi. Hasan Ali Şahin, beraberindeki Hollandalı Wessel Westerhof ile dün, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı’na zirve tırmanışına başladı. Şeytan Deresi mevkiine geldiklerinde Hasan Ali Şahin, dengesini kaybedip yaklaşık 300 metre yuvarlanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kurtarma ekipleri, antrenör Hasan Ali Şahin’in cansız bedenine ulaştı. Şahin ile birlikte tırmanış yapan beraberindeki Hollandalı Wessel Westerhof’u sağ olarak buldu. Ekipler hem cenazeyi hem de yabancı turisti zirveden indirdi.

Isparta'da kanyonda kaza: İHH gönüllüsü Sinan Yavuz hayatını kaybetti 13 kişi tahliye edildi
Hayat
Isparta'da kanyonda kaza: İHH gönüllüsü Sinan Yavuz hayatını kaybetti 13 kişi tahliye edildi

Başlıklar :ıspartaİHHarama kurtarma
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