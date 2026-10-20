Bu da nesli bozan çete

Avrupa’nın enerjisi tükendi

Avrupa’da doğal gaz fiyatları şubat ayındaki seviyesine göre %180’in üzerinde yükselerek 89 avro/megavatsaat sınırına dayandı. Avrupa ülkeleri, düşük depolar ve Orta Doğu’daki arz sorununun yanı sıra LNG için Asya ülkeleriyle de rekabet ediyor. Almanya’da depoların doluluk oranının %61 olması kış öncesi endişe veriyor. Avrupa’daki sokak eylemlerinin bir nedeni de artan akaryakıt fiyatları.