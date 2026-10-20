Bu da nesli bozan çete
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Avrupa’nın enerjisi tükendi
Avrupa’da doğal gaz fiyatları şubat ayındaki seviyesine göre %180’in üzerinde yükselerek 89 avro/megavatsaat sınırına dayandı. Avrupa ülkeleri, düşük depolar ve Orta Doğu’daki arz sorununun yanı sıra LNG için Asya ülkeleriyle de rekabet ediyor. Almanya’da depoların doluluk oranının %61 olması kış öncesi endişe veriyor. Avrupa’daki sokak eylemlerinin bir nedeni de artan akaryakıt fiyatları.
Bu da nesli bozan çete
Bu kez 22-33 yaş aralığındaki 41 kadın donörün yumurtalarını pazarlayan çeteye operasyon yapıldı. Çete üyeleri kadınlardan yumurtalarını 60-80 avroya alıp 100 avrodan tüp bebek merkezlerine satıyordu. Donörlerin operasyon için 811 kez KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan’a götürüldüğü tespit edildi.
Fırtına dinmiyor
Trabzonspor, Süper Lig’in 8. haftasında evinde ağırladığı Beşiktaş’ı eli boş gönderdi. Bordomavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis’le 4’te4 yaparken, Galatasaray’ın ardından Beşiktaş’ı da yenerek ikinci derbisinden zaferle çıktı. Fırtına’ya 3 puanı getiren golleri Ozan ve Salah kaydetti.