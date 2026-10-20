Ayazağa’da yıkım tamam sıra temizlikte
İstanbul’da selin en çok hasar verdiği Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde dere yatağının temizlenmesi ve ıslah çalışmaları aralıksız sürüyor. Dere yatağındaki riskli 19 dükkânın yanı sıra Kur’an kursu binası ve stadın yıkımı tamamlandı. İş makineleri dere yatağında biriken molozları kaldırarak çamuru temizliyor.
İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından yaşanan sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Sarıyer Ayazağa’da sel sularına kapılarak kaybolan Haşim Ciritlioğlu’nun cansız bedeni Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında, Doğan Arslan’ın cansız bedeni ise Pendik’teki Göçbeyli Deresi’nde bulundu. Böylece selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi. 63 yaşındaki Ahmet Derin'i bulmak için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
KAYIPLAR İÇİN ZAMANLA YARIŞ
İstanbul ile Kocaeli sınırındaki bölgede, 17 Ekim’de taşan Göçbeyli Deresi’ne düşen araçta bulunan üç kişiden biri kendi imkânlarıyla kurtulurken, Doğan Arslan ile Fatih Demirtaş akıntıya kapıldı. Demirtaş’ın cansız bedenine daha önce ulaşılırken, Arslan’ın cenazesi sabah saatlerinde dere yatağında bulundu. Acı haberi alan yakınları fenalık geçirdi. Bölgede itfaiye, jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
AYAZAĞA’DA YIKIM TAMAMLANDI
Selin vurduğu Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde ise dere yatağının temizlenmesi ve ıslah çalışmaları için hazırlıklar sürüyor. Dere yatağında bulunmaları ve risk oluşturmaları nedeniyle 19 dükkânın yanı sıra Kur’an kursu binası ve stadın yıkımı tamamlandı. Ekipler, dün de iş makineleriyle bölgede enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Dere yatağında biriken molozlar kaldırılarak alan temizleniyor.
DERE YATAĞINDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Sel ve su baskınlarının ardından bölgede yeni risklerin önüne geçilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ayazağa’da yıkılan yapıların enkazı kaldırılırken dere yatağının temizlenmesi ve ıslahına yönelik hazırlıklar da sürdürülüyor. Bir yandan selde kaybolan kişileri bulmak için arama çalışmaları yürütülürken diğer yandan felaketin etkilediği bölgelerde normalleşme için adımlar atılıyor.