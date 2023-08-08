Eğitimci ve akademisyenlerden karma eğitim tartışmasına demokratik çözüm önerileri: Gelişmiş ülkelerden örneklerle sorunlar ele alındı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, kız okulları kurmanın, kız çocuklarının okula gönderilmemesini engelleyecek bir çözüm olabileceğini belirtti. Bakan Tekin, kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin, "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" dediğini ifade edip, "Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" dedi.

Karma eğitimin esas olduğunu söyleyen Tekin "Ama bu tür gerekçelerle, yani eğitimin, okullaşma oranının artması anlamında bu tür tedbirleri almak gerekiyorsa beraber alalım" ifadelerini kullandı.

"Karma eğitim esastır"

Karma eğitime karşı olmadığını vurgulayan Bakan Tekin, "Şimdi buradan hareketle karma eğitime karşı olduğum söyleniyor. Tam tersine özgürlükçüyüm, karma eğitim isteyen veliler için de kuşkusuz o olacak. Zaten bizim Millî Eğitimin temel kanununda öyle diyor, karma eğitim esastır ama benim asli görevim, okullaşma oranını artırmaktır" diye konuştu.

Uzmanlar konuyu çalıştay düzenleyerek ele aldı: Karma eğitim ne gibi sorunlara yol açıyor?

Bakan'ın sözlerinin kamuoyunda çeşitli tartışmaları beraberinde getirmesi sonrası ülkemizin önde gelen eğitimcileri ve akademisyenleri, Maarif Platformu öncülüğünde 'Karma Eğitim Tartışmalarına Pedagojik ve Bilimsel Bakış Çalıştayı' düzenledi.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı bu çalıştayda konu enine boyuna tartışıldı. Uzmanlar, tartışılan konuları literatür ve güncel araştırmalardan elde edilen bilgilerle bir rapor olarak kamuoyuna sundu. Bilimsel araştırmalara dayandırılan raporda, açıkça kız ve erkeklerin farklı öğrenme, farklı düşünme ve farklı davranma tarzları olduğu vurgulandı.

"Karma eğitim, yüzeysel eşitliği sağlasa da adaletten uzak"

Raporda, karma eğitimin yüzeysel eşitliği sağlamakla beraber adaletten uzak olduğu ifade edildi. Eşitlik ve hak kavramlarının 'özdeş' olmadığını belirten uzmanlar, "Herkese aynı notu vermek eşitliktir fakat adalet ya da hak değildir. Konuya ideolojik değil; olması gerektiği gibi insanî, demokratik, pedagojik ve bilimsel yaklaşılmalıdır" görüşünü dile getirdi.

İngiltere’de çok prestijli bir erkek okulu olan Eton College öğrencileri

Karma eğitimin yol açtığı sorunlar: "Cinsel taciz ve saldırılar karşılaşılan en rahatsız edici konuların başında"

Çalıştay raporunda dikkat çeken bir diğer kısım ise 'Karma eğitimin yol açtığı sorunlar nelerdir?' başlığı... Rapora göre; karma eğitimde kız ve erkeklerin arasında cinsiyetten kaynaklanan farklar olduğu gerçeği görmezlikten gelinmekte ve hepsi aynı yeteneğe sahipmiş gibi kabul edilmektedir. Bu durum dünya genelinde çocuklara ve gençlere ciddi zararlar verdiğinden aklı başında pek çok eğitimci ve aydın bu yanlıştan dönülmesi için çalışmaktadır.

1999 yılında kaleme alınan Rindfuss, R. R., & Cooksey, E. C. araştırmasına göre; karma eğitim ortamlarında cinsel taciz ve saldırılar karşılaşılan en rahatsız edici konuların başında gelmektedir. Son zamanlarda ise bu sorun artık taciz boyutunu çok aşarak cinsel tecavüze evrilmiştir. Özellikle ergenlik dönemindeki öğrenciler arasında cinsel istismar ve taciz vakalarının yaşanma ihtimali oldukça yüksektir . Bu araştırma, eğitim düzeyi ve sosyalizasyonun, cinsel ilişki ve çocuk doğurma davranışları üzerindeki etkisini incelemiştir. Taciz ve tecavüze uğrayan öğrencilerin yaşı giderek aşağı doğru inmektedir. Bu konuda gazete, dergi ve kitaplardaki haber, rapor ve istatistikler sürekli artmaktadır. Konu hakkında yazanlar, cinsel tacizin her şeyden önce okulda meydana geldiğini vurgulamışlardır.

ABD, Avustralya ve İngiltere'den çarpıcı raporlar: Kız ve erkekler ayrı eğitim gördüğü okullarda yüzde 22 daha fazla başarı gösteriyor

ABD'de yer alan Walden Üniversitesi tarafından 2016 yılında yayınlanan ve 6 yıl süren bir çalışmada, karma okullarla tek cinsiyetli okullarda bulunan kız ve erkek öğrencilerin akademik başarıları karşılaştırılmış ve araştırma sonucunda hem kız öğrencilerin okuduğu hem de erkek öğrencilerin okuduğu tek cinsiyetli okullarda bulunan öğrencilerin okuma ve matematik devlet sınavı akademik ortalamalarının bölge ortalamalarından yüksek olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’de yer alan Ulusal Eğitim Araştırmaları Kurumu ise 2002 yılında yayınlanan rapora göre, incelediği 2954 lisede kızlarda bütün akademik kabiliyet seviyelerinde tek cinsiyetli okul öğrencilerinin karma okullara göre daha iyi performans sergilediği, erkeklerde alt seviye akademik başarı grubunda daha iyi netice alındığı , erkekler yüksek başarı grubunda olan erkeklerde ise kayda değer bir değişiklik görülmediği tespit edildi.

Avustralya Eğitim Araştırmaları Konseyi tarafından 2000 yılında 270 bin öğrencinin 6 yıl boyunca 53 ayrı dersten incelendiği çalışmada ise, kız ve erkeklerin ayrı olarak eğitim gördüğü okullarda karma okullara göre yüzde 15 ile yüzde 22 arasında daha fazla başarı gösterdiği, bu öğrencilerin daha terbiyeli olduğu, öğrenmeden daha çok zevk aldığı belirlendi.

Yine prestijli bir okul olan Abbey School

Tek cinsiyetli eğitim veren ülkeler: Karma eğitim zorunluluğu kaldırıldı

Raporda, eğitim konusunda 'rasyonel' davranan ülkelerde karma eğitimin her geçen gün zorunlu olmaktan çıktığı vurgulandı. Tek cinsiyetli eğitim veren ülkeler, "BBC'de yer alan 2019 tarihli habere göre; Japonya'da 80 kadın üniversitesi bulunmaktadır ve ülkedeki ilk kadın üniversitesinin kuruluşu 1875 yılına kadar uzanmaktadır. Öte yandan Amerika'da ise bu sayı 96 olup tek cinsiyete hitap eden lise sayısı 506’dır. İngiltere'de tek cinsiyetli eğitim veren 400 devlet okulu vardır ve bu sayılar her geçen gün artmaktadır. Danimarka karma eğitim zorunluluğunu kaldıran ilk ülkedir." ifadeleriyle örneklendi.

Çözülmesi için atılması gereken adımlar neler?

Uzmanların yaşanan tartışmalara ilişkin çözüm önerileri ise şöyle sıralandı:

-Konuya ideolojik değil; olması gerektiği gibi insanî, demokratik, pedagojik ve bilimsel yaklaşılmalıdır. Giderek artan tek cinsiyete dayalı haklı eğitim talepleri bu açıdan dikkate alınmalıdır.

-Karma eğitim uygulaması her şeyden önce Anayasa’nın 10.maddesindeki eşitlik ilkesine aykırıdır . İlkokuldan üniversiteye kadar ayrı eğitim aldırmak isteyen veli ve öğrenciler, bu madde kapsamındaki eşit haklara sahip değildir. Bu uygulamanın zorunlu olması, yukarıda bahsettiğimiz haklı gerekçelerle muhalefet edenlerin cezalandırılması anlamına gelmektedir.

-Toplumun bu noktadaki beklentisi, devletin halkına güvenmesi ve taleplerini karşılamasıdır. Böyle bir demokratik yaklaşım ve tutum sonucunda eğitim daha ziyade halka mal olacak, toplumsal barış ve birlik yolunda büyük mesafe alınacaktır.

-Kız ve erkeklerin yeteneklerini yeterince geliştirmeleri için cinsiyeti inkâr etmeyen anlayışa dayalı eğitime imkân tanınmalıdır. Bunun için: 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel kanunu Madde 15’teki “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır.” ifadesi değiştirilmelidir. İsteyen veli çocuğunu tek cinsiyete dayalı eğitime yönlendirebilmeli, isteyen de karma eğitime devam edebilmelidir.

- Eğitim sistemi; ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde A-Karma okullar, B-Erkek okulları ve C-Kız okulları şeklinde düzenlenmelidir. Böylece her öğrenci ve ailenin insan haklarına uygun olarak eğitim görme hakkı sağlanmalıdır. Konunun birinci derecede muhatabı 18 yaş altı öğrenci velileri ve 18 yaş üstü kız ve erkek öğrencilerdir. Bu durumda muhtemelen büyük bir kesim yine karma okullarda olacaktır. Ancak bu raporda araştırma sonuçları ile ortaya konulduğu gibi, sayıları hiç de az olmayan vatandaşların da demokratik hakları korunmuş olacaktır.

-Ayrıca tek cinsiyetli eğitimin bu raporda öngörülen artıları kamuoyunda ortaya çıktıkça, olumlu örnekler ile bu oranın giderek artacağı düşünülmektedir. Maarif Platformu 19 Karma okullarda ise cinsel tacizleri önlemek için öğrenciler, öğretmenler ve idareciler eğitilmelidir. Farklı yetenek, farklı öğrenme metodu, farklı ilgi alanı gereği eğitim; cinsiyet noktasında verimliliği artıracak şekilde düzenlenmelidir.

-Sınıf öğretmeni sınıf oturma düzenini öğrencilerin ders dinleme kapasitesi ve kişisel özelliklerine göre ayarlayabilmelidir. Gözleri iyi görmeyen öğrencinin ön sıraya oturtulması ne kadar doğru ise kız erkek oturduğunda dersi dinleyemeyen öğrencilerin ayrı oturtulması da o kadar doğrudur.



