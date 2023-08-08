Eğitimci ve akademisyenlerden karma eğitim tartışmasına demokratik çözüm önerileri: Gelişmiş ülkelerden örneklerle sorunlar ele alındı

Karma eğitim yapılan bir okul (Foto: Arşiv)
"Karma eğitim esastır"
Uzmanlar konuyu çalıştay düzenleyerek ele aldı: Karma eğitim ne gibi sorunlara yol açıyor?
"Karma eğitim, yüzeysel eşitliği sağlasa da adaletten uzak"
Karma eğitimin yol açtığı sorunlar: "Cinsel taciz ve saldırılar karşılaşılan en rahatsız edici konuların başında"
Çalıştay raporunda dikkat çeken bir diğer kısım ise 'Karma eğitimin yol açtığı sorunlar nelerdir?' başlığı... Rapora göre; karma eğitimde kız ve erkeklerin arasında cinsiyetten kaynaklanan farklar olduğu gerçeği görmezlikten gelinmekte ve hepsi aynı yeteneğe sahipmiş gibi kabul edilmektedir. Bu durum dünya genelinde çocuklara ve gençlere ciddi zararlar verdiğinden aklı başında pek çok eğitimci ve aydın bu yanlıştan dönülmesi için çalışmaktadır.
ABD, Avustralya ve İngiltere'den çarpıcı raporlar: Kız ve erkekler ayrı eğitim gördüğü okullarda yüzde 22 daha fazla başarı gösteriyor
ABD'de yer alan Walden Üniversitesi tarafından 2016 yılında yayınlanan ve 6 yıl süren bir çalışmada, karma okullarla tek cinsiyetli okullarda bulunan kız ve erkek öğrencilerin akademik başarıları karşılaştırılmış ve araştırma sonucunda hem kız öğrencilerin okuduğu hem de erkek öğrencilerin okuduğu tek cinsiyetli okullarda bulunan öğrencilerin okuma ve matematik devlet sınavı akademik ortalamalarının bölge ortalamalarından yüksek olduğu ortaya çıktı.
Tek cinsiyetli eğitim veren ülkeler: Karma eğitim zorunluluğu kaldırıldı
Çözülmesi için atılması gereken adımlar neler?
Uzmanların yaşanan tartışmalara ilişkin çözüm önerileri ise şöyle sıralandı:
-Konuya ideolojik değil; olması gerektiği gibi insanî, demokratik, pedagojik ve bilimsel yaklaşılmalıdır. Giderek artan tek cinsiyete dayalı haklı eğitim talepleri bu açıdan dikkate alınmalıdır.
-Sınıf öğretmeni sınıf oturma düzenini öğrencilerin ders dinleme kapasitesi ve kişisel özelliklerine göre ayarlayabilmelidir. Gözleri iyi görmeyen öğrencinin ön sıraya oturtulması ne kadar doğru ise kız erkek oturduğunda dersi dinleyemeyen öğrencilerin ayrı oturtulması da o kadar doğrudur.