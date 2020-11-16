EGM'den Kur'an-ı Kerim yırtan kişi hakkında açıklama: Kimliği ve yaşadığı yer tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, bugün sosyal medyada gündeme gelen bir videoda, dini değerleri alenen aşağılayan ve Kur'an-ı Kerim'i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapıldığı belirtildi.

OYNAT 02:09 Kur'an-ı Kerim'i yırtan adama sessiz kalmadılar Finlandiya'nın aşırı sağcı lideri Marco De Wit, AP seçimlerine yönelik çalışmaları sırasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı. Son bir haftadır seçim çadırı kuran ve oy toplamaya çalışan Wit, konuşması esnasında defalarca Kur'an-ı Kerim'i yere atarak provokasyon yaptı. Wit'in provokasyonuna karşı polis müdahalede bulunmazken, çevredeki insanların olaya tepki göstermesiyle arbede yaşandı. BiP'te paylaş

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#İbrahimAtabeyTutuklansın etiketi paylaşımları ardından Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti

Açıklamada, "Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya'da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.