EGM'den Kur'an-ı Kerim yırtan kişi hakkında açıklama: Kimliği ve yaşadığı yer tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, bugün sosyal medyada gündeme gelen bir videoda, dini değerleri alenen aşağılayan ve Kur'an-ı Kerim'i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapıldığı belirtildi.
#İbrahimAtabeyTutuklansın etiketi paylaşımları ardından Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti
Açıklamada, "Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya'da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.