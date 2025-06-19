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Erdoğan Aliyev ile görüştü

Erdoğan Aliyev ile görüştü

15:2219/06/2025, Perşembe
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni"
ne katılmak için özel uçak ile Kahramanmaraş Havalimanı'na geldi.


  • Havalimanında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve diğer ilgililerce karşılanan Erdoğan'a yöresel kıyafetli çocuklar çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.


Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.




#Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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