Erzurum haberleri: Ormanlık alanlara girişler 30 Ekim'e kadar yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı kent genelinde bazı kararlar alındığı belirtildi. Bu kapsamda milli ve tabiat parkları ile mesire alanları dışındaki ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz-30 Ekim arasında yasaklandığı bildirilen açıklamada, "Mesire alanları, tabiat ve milli parklarda 09.00-20.00 saatlerinde kontrollü giriş çıkışın serbest, belirtilen saatler dışında ateşli piknik, kamp ve çadır kurulması yasaktır." ifadesi kullanıldı.





Açıklamada, orman içi ve bitişiğindeki alanlarda her türlü bitki örtüsünün yakılması ve havai fişek atılmasının yasaklandığı bildirildi.

Orman çevresindeki tesis ve sanayi kuruluşlarının yangın riskine karşı tüm tedbirleri almak zorunda olduğu vurgulayan açıklamada, şunlar kaydedildi: