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ERZURUM

Halı sahada acı olay: Kalp krizi geçiren kişi öldü

Erzurum'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Erzurumda halı sahada kalp krizi geçiren kişi öldü - Erzurum haberleri
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Özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Muhittin Gömeç (43), Yakutiye ilçesinde bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaptığı sırada fenalaştı.

Maçı yarıda bırakıp soyunma odasına geçen ve burada yere yığılan Gömeç'in kalp krizi geçirdiğini fark eden arkadaşları, kalp masajı yaparak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Gömeç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gömeç'in cenazesi, Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi.

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