Eski başbakanlardan Çiller oyunu Sarıyer'de kullandı: Umuyorum ki bu yeni bir dönemin başlangıcı olur

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Sarıyer'de oyunu kullandı.
Yeniköy Mahallesi'ndeki Yeniköy İlkokulu'na tek başına gelen Çiller, oy kullanacağı "2364" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçti.
Burada sandık görevlileriyle selamlaşan Çiller, bir süre bekledikten sonra oyunu kullandı.
Oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Çiller, demokrasinin her zaman kendileri için bir şölenle ve seçimle taçlandırıldığını, bugün yine bu durumu yaşadıklarını ve bu açıdan mutlu bir gün olduğunu kaydetti.