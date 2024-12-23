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Etimesgut'ta mescitte ezan okutulmadığı iddiasına soruşturma başlatıldı

Etimesgut'ta mescitte ezan okutulmadığı iddiasına soruşturma başlatıldı

23:0423/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Etimesgut'ta bir Yaşam Merkezi'nin mescidinde ezanın 'kreşteki çocukların rahatsız olduğu gerekçesiyle yasaklandığı' iddia edildi. Ankara Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etimesgut'ta bir Yaşam Merkezi'nin mescidinde ezanın 'kreşteki çocukların rahatsız olduğu gerekçesiyle yasaklandığı' iddia edildi. Ankara Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezindeki mescitte ezan okutulmadığına dair iddialarla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi. Yaşam Merkezi'nde bulunan mescitte namaz kılmak isteyen vatandaşlar, diğer camilerde ezan okunurken burada ezan sesi duyulmadığını fark etmişti. Kararın CHP'li belediye tarafından alındığı iddia edilmiş; belediye kaynakları ise mescit içerisindeki ses sisteminin arızalı olduğunu ileri sürmüştü.

Ankara Valiliği,
Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi
içerisinde yer alan mescitte
ezan okutulmadığı
iddialarına ilişkin tahkikat başlattı.
İddiaya konu olan olay, CHP'li
Erdal Beşikçioğlu
'nun yönetimindeki
Etimesgut
ilçesinde bulunan
Yaşam Merkezi
'nde yaşandı.

Yaşam Merkezi'ne giden vatandaşlar, diğer camilerden ezan okunduğu esnasında mescitte ezan sesinin olmadığını fark etti.

"Kreşteki çocuklar rahatsız oluyor diye ezan okunmuyor"

İlçe sakinleri ezan okunmamasının sebebinin ise
CHP
’ye Etimesgut’ta yeni yönetim tarafından çevrede bulunan kreşteki çocukların rahatsız olduğu gerekçesiyle alındığını iddia etti.
Bir ilçe sakini ise diğer camilerde ezanın okunduğu esnada mescitte
ezan
okunmadığını belirterek, "
Yeni gelen yönetim burada kreşteki çocuklar rahatsız oluyorlar diye ezan okunmuyor diyorlar ama hiç alakası yok. CHP’nin yeni başkanı herhalde bir karar almış. Arıza diyorlar ama yukarıdan gelen baskıyla okunmuyormuş, bunu duyduk. Çok ayıp bir şey ama CHP ezana karşı diyoruz kabul etmiyorlar ama bu canlı örneği.
" yorumunda bulundu.

"Ses sistemi arızalandı"

Bu gelişmelerin ardından Belediye kaynaklarından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı, mescitte içerisinde yer alan ses sisteminin arızalanmasından kaynaklı olduğu belirtildi.

Valilik harekete geçti

Bölge sakinlerinin tepkisini çeken olaya ilişkin Ankara Valiliği harekete geçti.

Valilik, olayla ilgili tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine Valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."



#Etimesgut
#Ezan
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#CHP
#Erdal Beşikçioğlu

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