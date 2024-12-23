Etimesgut'ta mescitte ezan okutulmadığı iddiasına soruşturma başlatıldı

Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezindeki mescitte ezan okutulmadığına dair iddialarla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi. Yaşam Merkezi'nde bulunan mescitte namaz kılmak isteyen vatandaşlar, diğer camilerde ezan okunurken burada ezan sesi duyulmadığını fark etmişti. Kararın CHP'li belediye tarafından alındığı iddia edilmiş; belediye kaynakları ise mescit içerisindeki ses sisteminin arızalı olduğunu ileri sürmüştü.
Yaşam Merkezi'ne giden vatandaşlar, diğer camilerden ezan okunduğu esnasında mescitte ezan sesinin olmadığını fark etti.
"Kreşteki çocuklar rahatsız oluyor diye ezan okunmuyor"
"Ses sistemi arızalandı"
Bu gelişmelerin ardından Belediye kaynaklarından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı, mescitte içerisinde yer alan ses sisteminin arızalanmasından kaynaklı olduğu belirtildi.
Valilik harekete geçti
Bölge sakinlerinin tepkisini çeken olaya ilişkin Ankara Valiliği harekete geçti.
Valilik, olayla ilgili tahkikat başlatıldığını açıkladı.
"Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine Valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."