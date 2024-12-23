Etimesgut'ta mescitte ezan okutulmadığı iddiasına soruşturma başlatıldı

Bir ilçe sakini ise diğer camilerde ezanın okunduğu esnada mescitte

ezan

okunmadığını belirterek, "

Yeni gelen yönetim burada kreşteki çocuklar rahatsız oluyorlar diye ezan okunmuyor diyorlar ama hiç alakası yok. CHP’nin yeni başkanı herhalde bir karar almış. Arıza diyorlar ama yukarıdan gelen baskıyla okunmuyormuş, bunu duyduk. Çok ayıp bir şey ama CHP ezana karşı diyoruz kabul etmiyorlar ama bu canlı örneği.