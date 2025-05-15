Eurovision'da İsrail'e öfke

İsviçre'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarı final heyecanı yaşarken, Gazze unutulmadı. Yarışmayı salonda takip eden bazı seyirciler, Filistin bayrakları açarak Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi. İsviçre'nin Basel kentinde 69'uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalini salonda takip eden bazı seyirciler, Filistin bayrağı açarak Gazze'deki duruma dikkati çekti. 17 Mayıs'taki büyük finalle gelecek senenin ev sahibinin belirleneceği yarışmaya Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarını sürdüren İsrail'in katılımı tepki çekiyor. İsrail'in yer almadığı ilk yarı finalde, birçok performans sırasında ve sonrasında Filistin bayrağı ekranlara yansıdı. 15 ülkenin sahne aldığı ilk yarı finalde, oylama sonucu Norveç, Arnavutluk, İsveç, İzlanda, Hollanda, Polonya, San Marino, Estonya, Portekiz ve Ukrayna büyük finale yükselmeyi başarırken, Azerbaycan, Slovenya, Belçika, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise yarışmaya veda etti.





İSRAİL KARŞITI GÖSTERİLER YAPILDI

Basel kentinde 13-17 Mayıs'ta düzenlenen yarışmada İsrail'i temsil eden Yuval Raphael, "New Day Will Rise" adlı şarkısıyla finale kalmak için bugün ikinci yarı finalde yarışacak.

Yarışmanın organizatörü olan EBU, Ukrayna'da başlayan savaş nedeniyle 2022 yılından bu yana Rusya'yı yarışmadan men etmesine rağmen, benzer bir kararı İsrail için almaması nedeniyle "ikiyüzlülük" ve "çifte standart" eleştirilerinin hedefi oluyor. Yarışmanın düzenlendiği Basel kenti, İsrail'in katılımını hedef alan Filistin yanlısı protestolara sahne oldu. Basel Belediye Binası önünde 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi açılış törenine, İsrail karşıtı ve Filistin destekçisi gösteriler damga vurmuştu. Tören için belediye binası önünde toplanan binlerce kişilik kalabalık arasında çok sayıda Filistin destekçisi aktivist de yerini almıştı.





FİLİSTİN İÇİN SES VER

Belçika'nın VRT televizyonu Eurovision Şarkı Yarışması boyunca İsrail'in katılımını protesto etmek amacıyla Filistin halkına yönelik zulüm ve saldırılara dikkati çeken kampanya filmini ekranlara getirecek. VRT televizyonu, uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın Belçika Direktörlüğünün "Filistin için Ses Ver" isimli kampanya filminin, Eurovision haftası boyunca birkaç kez yayınlanacağını duyurdu. Filistin halkına yönelik zulüm ve saldırılara yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan kampanya filmi, TSİ 22.00'de başlayacak yarışmanın ilk yarı finali öncesi 3 kez gösterilecek ve 17 Mayıs'taki final günü dahil her gün ekranlara gelecek. Belçikalı 100'ü aşkın sanatçı ve tanınmış kişinin yer aldığı kampanya filminde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterilerek Belçika hükümeti harekete geçmeye çağrılıyor. Oxfam'ın Belçika Direktörlüğü ve VRT kanalı çalışanlarının sendikası olan ACOD'nin yaptığı ortak yazılı açıklamada, “Filistin halkına yönelik zulüm ve İsrail'in Basel'deki Eurovision Şarkı Yarışması'na tartışmalı katılımı duyguları harekete geçiriyor. ACOD-VRT ve Oxfam Belçika, İsrail'in bayrağını dünya sahnesinde utanmadan dalgalandırmasına izin verildiği bir dönemde Filistin halkının sesini duyurmak için güçlerini birleştirdi” ifadelerine yer verildi. Sendika temsilcisi Wies Descheemaeker, “Sessizlik bir seçenek değildir ve sendika olarak sesimizi duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



