Eurovision’da çifte standart

İsrail'in bu yıl da Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacak olması, "çifte standart" eleştirilerini ve boykot çağrılarını beraberinde getirdi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü abluka ve saldırılar 52 bini aşkın sivilin ölümüne neden olmasına rağmen ülkenin iki yıldan uzun süredir kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımına izin verilmesi tepki çekiyor. Avrupa Yayın Birliği (EBU), siyasi gerekçelerle yarışmaya müdahale edilmemesi gerektiğini savunarak İsrail'in katılımına izin verirken, 2022'de Ukrayna'ya savaş açan Rusya'yı aynı gerekçeyle yarışmadan men etti. Bu durum, başta sanatçılar ve insan hakları savunucuları olmak üzere kamuoyunda çifte standart eleştirilerine yol açtı, İsrail'in yarışmada yer almasına karşı birçok ülkede boykot çağrıları yaygınlaştı İsviçre’nin Basel kentinde 13-17 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmada İsrail'i temsil eden Yuval Raphael, "New Day Will Rise" adlı şarkısıyla finale kalmak için 15 Mayıs'taki ikinci yarı finalde yarışacak.





İKİYÜZLÜLÜK

Slovenyalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Matjaz Nemec ve Irena Joveva'nın başını çektiği 26 milletvekili, savaş suçları ve insan hakları ihlalleri endişelerine atıfta bulunarak nisan ayında EBU yönetimine yazdığı mektupta İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını talep etti. “Bu tür ihlaller devam ederken İsrail'in katılmasına izin veren EBU, Eurovision Şarkı Yarışması'nın bütünlüğünü tehlikeye atma riski taşımaktadır” ifadesi kullanılan mektupta, Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından Rusya'ya getirilen yasakla karşılaştırıldığında bu durumun "ikiyüzlülük olduğu" belirtildi. Buna karşılık EBU, Eurovision'un "hükümetler değil, kamu hizmeti yayıncıları arasında bir yarışma" olduğu yönündeki söylemini yineleyerek, İsrail'in yayın kuruluşu KAN'ın birliğin tam ve bağımsız bir üyesi olmaya devam ettiğini ve Rus devlet yayıncılarının aksine, kendi hükümeti tarafından kamuoyu önünde eleştirildiğini öne sürdü. EBU Genel Müdürü Noel Curran yazılı bir cevapla Ukrayna ve Gazze'deki "çatışmalar arasında karşılaştırma yapmayı" reddederek, KAN'ın yarışmaya katılım için gerekli koşulları sağladığını savundu.





İSTEMİYORUZ!

İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını isteyenler arasında birçok kamu yayıncısı, insan hakları örgütleri ve sanatçılar da yer aldı. İrlanda'nın ulusal yayıncısı RTE, EBU'ya gönderdiği resmi mektupta, İsrail'in katılımının yeniden değerlendirilmesini istedi. RTE Genel Müdürü Kevin Bakhurst, Gazze'deki sivil kayıpların yarışma ruhuna aykırı olduğunu vurguladı. İzlanda'dan RUV, İspanya'dan RTVE ve Slovenya'dan RTVSLO da benzer talepte bulunarak yarışmanın "siyasi olmadığını" savunan EBU'nun çifte standart uyguladığı eleştirisini yöneltti. Tepkiler yalnızca yayıncılarla sınırlı kalmadı. Aralarında kazananların da bulunduğu 70'den fazla eski Eurovision katılımcısı, EBU'ya açık mektup göndererek İsrail'in ve onun yayıncısı KAN'ın yarışmadan men edilmesini istedi.



