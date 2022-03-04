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ANKARA

FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik olarak 10 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi İHA
FETÖnün kamu yapılanmasına operasyon: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik olarak icra edilen iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri, işyerlerinin teknik araçlarla izlenmesi, ses veya görüntü kaydı alınması ile elde edilen deliller, etkin pişmanlık kapsamında savunması alınan diğer şüphelilerin dijital materyallerine ait inceleme raporları ile beyanları ve ardışık aranma kayıtlarına göre örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen çeşitli kamu kurumlarında 7’si görevde, 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 1’i ihraç 9 kamu görevlisi (5 müfettiş, 2 iç denetçi, 1 uzman, 1 müdür yardımcısı) ile 1’i özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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