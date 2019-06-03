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Fren yerine gaza basında kaldırımda oturan iki kişiyi öldürdü - Adana yerel haberleri

Fren yerine gaza bastı: Kaldırımda oturan iki kişiyi öldürdü

Adana'da ehliyetsiz sürücü fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan iki yaşlı kadına çarparak feci şekilde ölmelerine neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Aracı kendisinin kullandığını iddia eden kişinin yalanını da kameralar ortaya çıkardı.

Haber Merkezi IHA
İki kadın üzerilerine gelen arabadan kaçamadı.
İki kadın üzerilerine gelen arabadan kaçamadı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre S.K. isimli kadın direksiyon eğitimi için erkek arkadaşının hafif ticari aracını kullanmak istedi. S.K. bir süre aracı arkadaşı yanındayken sürmeye devam etti. Ancak S.K. heyecanlanıp fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda oturan akraba olan Münevver Can (74) ve Raziye Can'a (74) çarpıp park halindeki araca sıkıştırdı.

Kazanın ardından fenalık geçirdi

  • Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kadın sürücü şok olmuş halde araçtan inerken bir kişi ise arabaya binip aracı geri alarak kadınları sıkıştığı yerden kurtardı. S.K. ise çarptığı kadınlara bakıp fenalık geçirdi. Bu anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
  • Bu arada vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslarla iki kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis de kadın ve erkek arkadaşını polis merkezine götürdü.

Yalanı kamera görüntüleri ortaya çıkardı

Burada kadının ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken, erkek şahıs aracı kendisinin kullandığını söyledi ancak güvenlik kamera kayıtlarından aracı kadının kullandığı tespit edildi. S.K. iki kişiyi öldürmekten sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İki kadın ise yakınları tarafından toprağa verildi. Münevver Can'ın eşi İbrahim Can eşinin ve bir akrabasının kaldırımda otururken bir hiç yüzünden hayatını kaybettiğini, aracın sahibinin kapı komşuları olduğunu ancak şikayetçi olduğunu söyledi.

Acemi kadın sürücü kaldırımda oturan iki kadını ezerek öldürdü
OYNAT 01:24
Acemi kadın sürücü kaldırımda oturan iki kadını ezerek öldürdü
Adana'da ehliyetsiz kadın sürücü fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan iki yaşlı kadına çarparak feci şekilde ölmelerine neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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