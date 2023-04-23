Gazi Meclis 103. yaşında: TBMM'deki törenin ardından Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

‘Gazi’ unvanlı TBMM, 103’üncü yaşını kutluyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü kutlanıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop törene, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile geldi.
Anıtkabir'e ziyaret
Anıtkabir'e ilk ziyaret Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocuklar tarafından yapıldı. Bakan Özer ve çocuklar Aslanlı Yol'da yürüdü, Anıtkabir'de bulunan Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Bakan Özer, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Şentop Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı
TBMM Başkanı Şentop ile birlikte devlet erkanı Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e yürüdü.
Şentop ve beraberindeki heyet Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.