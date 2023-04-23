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Gazi Meclis 103. yaşında: TBMM'deki törenin ardından Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etti. TBMM açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Şentop ile birlikte devlet erkanı daha sonra Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e yürüdü. Şentop ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

10:08 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
‘Gazi’ unvanlı TBMM, 103’üncü yaşını kutluyor.

‘Gazi’ unvanlı TBMM, 103’üncü yaşını kutluyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü kutlanıyor.


Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop törene, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile geldi.


Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Haydar Akar; AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Özlem Yılmaz, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.

Anıtkabir'e ziyaret

Anıtkabir'e ilk ziyaret Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocuklar tarafından yapıldı. Bakan Özer ve çocuklar Aslanlı Yol'da yürüdü, Anıtkabir'de bulunan Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Bakan Özer, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.


Bakan Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, millet iradesi ve bağımsızlığımızın yegane tecelligahı olan TBMM'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle çıktığımız bağımsızlık yolunda aydınlık yarınlarımızın hem en mühim teminatı hem de gerçek sahipleri, evlatlarımızdır. Onlara armağan ettiğiniz, ışığıyla tüm dünya çocuklarını aydınlatan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gelecek nesillere olan inanç ve güvenimizi tazelemenin kıvancını yaşıyoruz. Çocuklarımızın dünyaya yön verecek, kendine güvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri yolunda bize düşen büyük sorumluluğun farkındayız. Milli ve manevi değerlerinin bilincinde, üretken, çağın bilgisini özümsemiş ve erdemli bir nesil bize emanet ettiğiniz bu kutsal mirası geleceğe taşıyacaktır. Bütün gayretimiz, çocuklarımıza işte bu niteliklere sahip olacakları fırsat ve ortamı sağlamak yolundadır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni nesli eğitimle yüceltme ülküsündeyiz. Köklü geçmişimizin zenginliğini bilim, kültür, spor, sanat ve teknolojiyle harmanlayan çocuklarımız, bu güzel vatanı işaret ettiğiniz 'muasır medeniyetler' seviyesinin üzerine çıkaracaktır. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize ilerlerken ilhamımızı sizin fikirlerinizden, gücümüzü aziz milletimizden ve kararlılığımızı bağımsızlığa olan tutkumuzdan alıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Şentop Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı

TBMM Başkanı Şentop ile birlikte devlet erkanı Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e yürüdü.

Şentop ve beraberindeki heyet Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve
"Dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz TBMM'nin açılışı vesilesiyle buradayız. Yüce Meclisimizin açılış gününde milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın, TBMM 23 Nisan 1920'de kuruluş gününden bugüne aynı ruhla, al bayramlığımızın altında varlığımızın teminatı olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun"
ifadelerini kullandı.


#tbmm
#ankara
#23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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