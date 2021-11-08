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KOCAELİ

Geleceğin Kocaeli’si akıllı uygulamalarla inşa ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Uygulamaları ile sorunlara, taleplere akılcı çözümler getirerek kentte yaşayan vatandaşların yaşam kalitelerini artırıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Teknolojinin müşterisi olmak yerine üreticisi olan gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Geleceğin Kocaeli’si akıllı uygulamalarla inşa ediliyor
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Bir şehir düşünün ki yüzölçümü olarak Türkiye’nin en küçük 6. ili olmasına rağmen nüfusu 2 milyonu bulan ve ülkenin en kalabalık 10 ilinden biri olsun. Üstüne üstlük sanayinin başkenti niteliğinde ve kara, demir, deniz, hava yolu ulaşımları ile Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından olan bu kent sürekli göç alsın. Tüm bu olumsuz gözükecek özellikleri taşıyan ama içinde yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunun mutlu olduğu bir kent Kocaeli. Bunu başarmanın tek yolu ise Kocaeli’nin genelini kapsayan insan odaklı hizmetlerle kuşatılan akıllı şehir uygulamalarının çokluğu ve kalitesi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım, çevre, yaşam, ekonomi, insan, verimlilik konularını ön plana çıkararak kentin kaynaklarını daha etkin kullanmayı ve vatandaşlarına daha iyi hizmet sunmayı sağlayan birçok akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirmiş durumda. Adeta geleceğin Kocaeli’sinin inşa edildiği bu uygulamaların en temeli Robotik Kodlama Atölyeleri olarak göze çarpıyor. Bu kapsamda Kocaeli’deki tüm okullara kurulması hedeflenen projede şu ana kadar 195 adet atölye öğrencilerin hizmetine sunuldu.

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Işık hızı ile bir çağın üzerimize geldiği bu dönemde yazılım ve robotik kodlamanın vazgeçilmezliğini ön gören Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın en önemli amaçlarının vatandaşları mutlu etmek olduğunu belirterek, “Temel vazifemiz, yeni nesle temel yaşam becerileri ile birlikte dijital çağın yeteneklerini kazanmalarında destek olarak fırsatlar sunmaktır. İletişime, işbirliğine açık, analitik düşünme kabiliyeti olan, teknolojinin müşterisi olmak yerine üreticisi olan gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Değişen, sürekli gelişen dünyanın yeni dilini yazacak gençlerimizi KODELİ Projesi ile bugünden yeni dünyaya hazırlamak istiyoruz. Böylece onlara mutlu bir Kocaeli, mutlu bir Türkiye, mutlu bir dünya bırakmış olacağız” dedi.

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