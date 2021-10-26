Gündem İzmit Körfezini kirleten Bahamasa 2 milyon 733 bin lira ceza
KOCAELİ

İzmit Körfezi'ni kirleten 'Bahamas'a 2 milyon 733 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ne hidrolik yağ dökerek kirlettiği tespit edilen gemiye 2 milyon 733 bin 315 lira ceza uygulandı.

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Haber Merkezi AA
İzmit Körfezini kirleten Bahamasa 2 milyon 733 bin lira ceza
Geminin, İzmit Körfezi'ne hidrolik yağ döktüğü belirlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nde, deniz uçağı ile Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı çevre kontrol deniz botlarıyla gerçekleştirilen denetimler sürüyor.

Denetimlerde, deniz uçağı tarafından "Bahamas" bandıralı kuru yük gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, geminin etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekerek kirliliğin yayılmasını önledi.

İzmit Körfezi'ne hidrolik yağ döktüğü belirlenen gemiye, 2 milyon 733 bin 315 lira para cezası kesildi.

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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira para cezası

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı
FOTOĞRAF 9
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, gece denetimleri sırasında İtalyan bandralı Ro-Ro gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiğini tespit etti.
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Geminin bağlı bulunduğu Gölcük ilçesindeki liman çevresinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince güvenlik önlemleri alındı, gemi etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekilerek kirliliğin yayılması önlendi.
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Ekiplerce İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan İtalyan bandıralı \"Grande Portogallo\" isimli gemiye, 3 milyon 411 bin lira ceza kesildi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz uçağıyla sabah yapılan denetimlerde, ekiplerce alınan önlemlerle deniz yüzeyi temizlendi ve petrol türevi kimyevi maddeden arındırıldı.
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı
Kocaeli'de yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 411 bin lira ceza uygulandı.
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