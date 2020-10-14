Gıda Güvenlik Hareketi Başkanı Özer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Bu mücadele, Hakk ile bâtılın mücadelesidir

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde “Gıda Bilim Kurulu” kurulması amacıyla hazırlanan düzenlemedeki bazı maddeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çıkarıldı. Gıda Güvenlik Hareketi Başkanı Kemal Özer ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesine teşekkür etti. Yapılan açıklamada "Bu hassasiyeti ve âlîcenablığı nedeniyle Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımızı arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yerildi:

"24.06.2020 tarihinde, Aydın Milletvekili Metin Yavuz imzasıyla, TBMM’ye Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan bir kanun teklifi verilmişti.

35 maddelik bu teklif kamuoyunca tartışılmadan alelacele Tarım ve Köyişleri Komisyonundan geçirilmiş ve TBMM Genel Kurulu’na getirilmişti.

Temmuz ayında tepkiler ve de çalışma süresi yetmediği için TBMM’nin 27.dönem ve 4. yasama yılına kalmıştı. Yani bugünlere… Kanun teklifi önceki gün yeniden TBMM Genel Kurul gündemine alındı.

Toplumun hemen her kesiminde büyük bir infiale yol açan teklife göre; reklamlar hariç gıda ve beslenme konusunda her türlü mecrada yazı, haber ve görüş açıklama yasağı getirilecekti.

Teklife göre, Tarım Bakanlığı bünyesinde bir “Bilim Kurulu” oluşturulacak, her şeye o kurul karar verecekti. Aykırı davrananlara ise 20 ila 50 bin lira para cezası kesilecekti.

Kanun teklifinin, Milletine sevdalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan habersiz hazırlandığı ortaya çıktı. Zât-ı âlîlerinin konuyu incelemesi üzerine, Hakk’tan ve Milletinden yana tavır alarak, teklifin değerlerimizle ve hukukla bağdaşmayan maddelerinin çıkarılması talimatını verdiklerini öğrendik. Öncelikle bu hassasiyeti ve âlîcenablığı nedeniyle Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımızı arz ederiz.

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HAYAT Kimin ne yaptığı değil hep beraber neler yaptığımız önemli

Reis-i Cumhur’un, cumhurun kanaatine gösterdiği hürmet, millet tarafından bugüne dek karşılıksız bırakılmadığı gibi bundan sonra da asla bırakılmayacaktır.

Bu gelişme göstermişti ki, Milletimize ve Cumhurbaşkanımıza rağmen iş yapmaya kalkanlar her daim hüsrana uğrayacaklardır.

Bu mücadele, Hakk ile bâtılın mücadelesidir. Ayrıca en önemlisi de Kissinger’in itiraf ettiği gibi “gıda bir silahtır” ve bu örnekte silahın millete doğrultulmasına yönelik eleştiri, yani milletin kendini savunma hakkının TBMM eliyle elinden alınmasına kalkışılmasıydı ki; bu girişim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tersyüz edildi.

Amaçları insanlığı teslim almak olan ve bu gayeyle gıda ve ziraatı tekellerine almak isteyenlere millî bir tokat inmiştir. Bugün düne rağmen daha fazla ümitvarız. Bugün düne nazaran daha mutluyuz.

Ve bu yüzden hem Rabbimize şükrediyor, hem de Liderimize şükranlarımızı arz ediyoruz. En kalbi hürmet, muhabbet ve dualarımızla!"

Neler olmuştu?

Gıda, Tarım ve Ormancılık Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında TBMM’ye sunulan 34 maddelik kanun teklifi, gıda ve beslenme alanında tartışmalı yasak ve cezalar getiriyor. Komisyonda görüşülen tasarı Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Gıda Bilim Kurulu kurulmasını ön görüyor. Bu kurul, reklamlar istisna tutularak, bilimsel olmadığı iddia ettiği her türlü yayın organındaki haber, makale ve görüş beyanını suç sayacak ve bunun akabinde 20 ila 50 bin lira arasında para cezası kesecek.

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'HİLE VE TUZAK VAR' DEMEK YASAK

Bilimsel olmadığı iddiasıyla hiç kimse gıda ve beslenmeye dair hile, tuzak, aldatma ve yalanlara karşı eleştiri yapamayacak. Eleştiri yapan kişi ve çıktığı medya kuruluşu ceza alacağı için, yayınlar otomatik olarak sansürlenmiş olacak. Parası olan dev şirketler; 20 veya 50 bin lirayı göze alsa da, pek çok kişi için bu cezalar susturucu görevi görecek.