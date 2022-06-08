Gösterge müjdesine tam destek: 3600 reformist bir çalışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile uzun süredir üzerinde çalışılmakta olan ek gösterge ile ilgili verilen kararı kamuoyuna duyurdu. 5.3 milyon kamu çalışanı ile emeklisini kapsayan 600 puanlık gösterge müjdesi sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) yüzünü güldürürken ‘yansıtma oranları’ merak ediliyor. STK ve sendikaların yeni göstergelerle ilgili görüşü şöyle:

Önder Kahveci

HİYERARŞİK DENGE KORUNACAK

Önder Kahveci (Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı): Gelinen noktada ek gösterge rakamlarının 600 puan artacağı, hiyerarşik dengenin korunacağı, yardımcı hizmetlilere de ek gösterge verileceği ve idareci konumundaki personelin ek gösterge rakamlarının düzenleneceği yönündeki açıklama taleplerimizin karşılık bulduğunu göstermektedir. Memurların ek gösterge ve emeklilik sorunlarının tamamen çözülmesi için ek göstergesi 3600’ün altında kalan personelin tazminat yansıtma oranları mutlak surette yeniden ele alınmalı ve yükseltilmelidir.

Ali Yalçın

REFAH SEVİYESİNİ ETKİLEYECEK

Ali Yalçın (Memur Sen Genel Başkanı): Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin de kapsama dahil edilmesi ilk günden bugüne kadar dile getirdiğimiz tekliflerimizin karşılık bulduğunu göstermektedir. Süreci ve sonuçlarıyla, harcanan emek ve ortaya konan irade yönüyle bu reformist çalışma bir bütün olarak ele alındığında, boşlukların giderilmesi ile birlikte ve özellikle tazminat yansıtma oranlarında düzenleme yapılması halinde kamu görevlilerinin beklentileri tamamen karşılanacak ve refah seviyelerine olumlu etki edilecektir.

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GÜZEL BİR MÜJDE GELDİ

Ali Duman (TÜKONFED Sosyal Güvenlik Komitesi Başkanı): 3600 ek göstergenin tüm memurların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde yapılması gerektiğini daha önce belirtmiştik. Genel idare hizmetlerinde, 3600 ve altında olanlara güzel bir müjde gelmiş oldu. Şu an 2200 gösterge ile çalışan ücretli ve 3000 ek gösterge ile çalışan ücretli arasında ortalama 185 TL gibi bir fark var. 3000 ek göstergeli çalışan ve 3600 ek göstergeli çalışan arasındaki fark 140 TL civarında. Eğer herkese 600 puan ek gösterge puan artışı sağlanacaksa ki bu TBMM’ye verilecek yasa teklifinde net olarak görülecek, O zaman 2200, 2800’e çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘2200’ü 3000’e çıkaracağız’ dedi. 600’ü aşmış olacak yani. Bu durumda da daire başkanları, şube müdürleri, yanındaki personelle aynı seviyeye gelmiş olacak. Bu seviye korunmuş oldu.

Yusuf Dinç

Zincirleme bir etkisi olacak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Dinç, düzenlemenin halkın alım gücünü telafi edeceğini söyledi. Dinç, “Bir iyileştirme olacak. Memurların harcama gücünün artması ekonomideki büyüme trendinin sürdürülmesinde belirleyici olacaktır. Zincirleme bir etki yapacak. Ocak ayı itibariyle uygulamaya konabilir. Yıl ortasında ve yıl sonunda emekli ve memurlar bir zam alacaklar. Bu zam ile birlikte 3600 ek göstergede devreye girmiş olacak. Yani 3 zam sıralı almış gibi bir uygulama ile karşılaşılacak. Önemli bir kazanım” diye konuştu.

FOTOĞRAF 16 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz verdiği gibi 3600 ek gösterge düzenlemesine son noktayı koydu. Daha önce sadece öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire ile sınırlı olan düzenleme bütün memurları kapsayacak şekilde genişletildi. Buna göre, birinci dereceye gelen memurlar doğrudan 3600 ek göstergeye yükselecek. Bütün memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir artış yapıldı. Böylece emekli aylıklarında 1391 liraya, emekli ikramiyesinde 50 bin 150 liraya kadar varan artışlar söz konusu olacak. 15 OCAK 2023'TE YÜRÜRLÜKTE<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından 3600 ek göstergenin ayrıntılarını açıkladı. Ek gösterge, kamu çalışanlarının maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinin hesaplanmasında kullanılan temel parametreyi oluşturuyor. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya milyonları ilgilendiren ek gösterge düzenlemesindeki ayrıntılar şöyle: 5.3 MİLYON MEMUR, EMEKLİ YARARLANACAK<br><br>Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemeler Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor. 5.3 milyon memurun yüzünü güldüren düzenleme aynı zamanda beklentisi olmayan iki ayrı kategorideki kamu görevlileri için de bir sürpriz içerdi. Genel müdür yardımcılarının 3600 olan ek göstergesi 800 puan artışla 4400'e yükselirken, şube ve ilçe müdürleri de ek göstergesine de 800 puan artış yapıldı, böylece 2200'den 3000'e çıkarıldı. Düzenleme memur maaşlarında kısmi iyileşme sağlarken, en büyük kazanım emekli aylığı ve ikramiyesinde oldu. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesinden halen emekli olan kamu çalışanları da yararlanacak. Kamuda 30 yıl çalışan bir memurun emekli aylığında 1234 ile 1391 lira arasında bir artış söz konusu olacak. Emekli ikramiyesinde de 44 bin lira ile 50 bin 150 lira arasında artış yaşanacak. AYLIKLAR YÜZDE 20-25 ARTIYOR<br><br>Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin tamamı 3600 ek göstergeye ulaştı. Bu meslek grupları içinde 2200-2600 ek göstergesi olanlar da 3600'e çıkmış oldu. Yeni düzenleme ile aylıklarda yüzde 20-25 Aralığında bir artış söz konusu olacak. 30 yıllık bir polis, hemşirenin emekli aylığında 1390 lira artış olacak. İkramiyesi de 50 bin lira artacak. Buna göre 200 bin lira olan emekli ikramiyesi 50 bin liradan 250 bin liraya çıkacak. Kademe ve çalışma yıllarına göre bu tutar farklılık gösterecek. Düzenleme yeni emekli olacak memurların kıdem tazminatına yansıyacak. Daha önceden emekli olanların ise sadece aylıkları artacak.<br> ŞUBE MÜDÜRÜ VE GENEL MÜDÜRLER<br><br>30 yıllık bir şube müdürünün maaşı bugünkü hesap itibariyle 156 lira yükselecek. Emekli aylığı ise 5471 liradan 5627 liraya ulaşacak. Genel müdür maaşında 117 lira artış, emekli ikramiyesinde 4230 lira artış olacak. 14 bin 217 lira alan genel müdürün emekli aylığı 14 bin 334 liraya çıkarken, ikramiyesi de 300 bin liradan 304 bin 974 lira olacak. AYLIK VE İKRAMİYEYE YANSIMASI<br><br>2200 ek göstergesi olan 30 yıl çalışan bir memur 6470 lira olan emekli aylığı 3600 ek göstergeye çıktığında 1391 lira farkla 6861 lira olacak. Emekli ikramiyesi de 197 bin 258 liradan 50 bin 149 lira artışla 247 bin 407 liraya çıkacak. Yine ek göstergesi 3000 olan bir memurun ek göstergesi 3600'e çıktığında aylığı 1234 lira artacak. Buna göre 5627 lira olan aylığı 681 lira olacak. Emekli ikramiyesi de 202 bin 908 liradan (44.499 lira artışla) 247 bin 407 liraya çıkacak. EK GÖSTERGESİ OLMAYANLAR UNUTULMADI<br><br>Kamuda hiyerarşik unvandaki ek gösterge dengesizliği giderildi. Ek gösterge göstergesi yardımcı hizmetler sınıfını da kapsadı. Kamuda ek göstergesi olmayan memurlarda da ek gösterge uygulamasına gidilmeden artış yapılacak. Kamuda çalışan uzmanlar, avukatlar, hukuk müşaviri, özel kalem müdürleri, belediye çalışanları bütün çalışanları kapsıyor. 1994'TEN BERİ EN KAPSAMLI DÜZENLEME<br><br>Çalışmanın kapsamı sadece söz verilen öğretmenler, polisler, sağlık çalışanları ile din görevlileri ile sınırlı tutulmayarak 1994 yılından bu yana yapılan en kapsamlı düzenleme hayata geçirilmiş oldu. Ek gösterge esas itibariyle memurun kadro, unvanderecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu, eğitim durumu esas alınarak belirleniyor. İKİ YILLIK MEZUN POLİSLERİ DE KAPSIYOR<br><br>Ek göstergesiz yardımcı hizmet sınıfındaki memurlar da dâhil olmak üzere 8000 ek göstergeye kadar olanlara 600 puan ilave ederek ek gösterge sistemi yeniden düzenlendi. Bu kapsamda birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla, tüm öğretmenler, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polisler, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları, din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi. BEKÇİ, JANDARMA DA KAPSAMDA<br><br>Avukatlar, il müdürleri, bekçiler, uzman jandarma, erbaşlar gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek grupları ve yüksek yargıdaki müdürler de 3600 ek göstergeye çıkarıldı. Ek gösterge yardımcı hizmetler sınıfı dahil tüm memurlara ilave 600 puan verildi. Bu kapsamda, sistemde köklü değişikliklerle birlikte reform anlamına gelen bu düzenlemeyle TBMM üyelerinin ek göstergesi de 9000'e çıktı. Kim ne kadar alacak? Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği ek gösterge açıklandı Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm memurların göstergelerinde 600 puanlık bir artış olacağını söyledi. Peki kim ne kadar alacak?

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FOTOĞRAF 11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların tamamlanıp Meclis'e sunulacak seviyeye getirildiğini söyledi. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik. Ancak bu görevler için yapılacak artışın memurlar arasında hiyerarşiyi bozacak durumu gördük. Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık.\" dedi. 5,3 milyon kamu görevlisinin tamamının yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla tüm hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır. Ek gösterge ile memur maaşlarında küçük artış olsa da emekli ikramiye ve maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık memurun emekli aylığı 1234 ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi de 44 bin ile 50 bin 150 lira arasında artacaktır. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşına göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Kamu görevlilerin maaşlarına da yansıtılacaktır. Mülki idare amirleri başta olmak üzere özlük haklarıyla ilgili makas iyileştirici düzenleme ile gerçekleştireceğiz. Ek göstergenin hayırlı olmasını diliyorum. Ek Gösterge düzenlemesi memurlarımızın mevcut maaşlarda küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiye ve maaşlarda ciddi kazanımlar getiriyor.<br><br> Yapılan artıştan halen emekli olan kamu görevlilerin maaşlarına yansıtılacaktır. Mülki irade amirleri başta olmak üzere yaptıkları işle özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici düzenlemeyi bu kapsamda gerçekleştireceğiz.\"<br><br> Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin detaylarını açıkladı: Tüm memurlara artış yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunun detaylarını aktardı. Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerini 3600'e çıkarma sözü verdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak bu görevler için yapılacak artışın memurlar arasında hiyerarşiyi bozacak durumu gördük. Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık." dedi. İşte 3600 göstergenin detayları... BiP'te paylaş

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