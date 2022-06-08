Gösterge müjdesine tam destek: 3600 reformist bir çalışma
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ve 5,3 milyon kamu çalışanı ile emeklisini kapsayan gösterge müjdesine sendika ve sivil toplum kuruluşları tam destek verdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlemeyi önemli bir reformist yaklaşım olarak değerlendirdiklerini söyledi. Doç. Yusuf Dinç, “Yıl ortasında ve yıl sonunda emekli ve memurlar bir zam alacaklar. Bu zam ile birlikte 3600 ek gösterge de devreye girecek. Yani 3 zam sıralı almış gibi bir olacak. Önemli bir kazanım” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile uzun süredir üzerinde çalışılmakta olan ek gösterge ile ilgili verilen kararı kamuoyuna duyurdu. 5.3 milyon kamu çalışanı ile emeklisini kapsayan 600 puanlık gösterge müjdesi sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) yüzünü güldürürken ‘yansıtma oranları’ merak ediliyor. STK ve sendikaların yeni göstergelerle ilgili görüşü şöyle:
HİYERARŞİK DENGE KORUNACAK
Önder Kahveci (Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı): Gelinen noktada ek gösterge rakamlarının 600 puan artacağı, hiyerarşik dengenin korunacağı, yardımcı hizmetlilere de ek gösterge verileceği ve idareci konumundaki personelin ek gösterge rakamlarının düzenleneceği yönündeki açıklama taleplerimizin karşılık bulduğunu göstermektedir. Memurların ek gösterge ve emeklilik sorunlarının tamamen çözülmesi için ek göstergesi 3600’ün altında kalan personelin tazminat yansıtma oranları mutlak surette yeniden ele alınmalı ve yükseltilmelidir.
REFAH SEVİYESİNİ ETKİLEYECEK
Ali Yalçın (Memur Sen Genel Başkanı): Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin de kapsama dahil edilmesi ilk günden bugüne kadar dile getirdiğimiz tekliflerimizin karşılık bulduğunu göstermektedir. Süreci ve sonuçlarıyla, harcanan emek ve ortaya konan irade yönüyle bu reformist çalışma bir bütün olarak ele alındığında, boşlukların giderilmesi ile birlikte ve özellikle tazminat yansıtma oranlarında düzenleme yapılması halinde kamu görevlilerinin beklentileri tamamen karşılanacak ve refah seviyelerine olumlu etki edilecektir.
REKLAM
GÜZEL BİR MÜJDE GELDİ
Ali Duman (TÜKONFED Sosyal Güvenlik Komitesi Başkanı): 3600 ek göstergenin tüm memurların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde yapılması gerektiğini daha önce belirtmiştik. Genel idare hizmetlerinde, 3600 ve altında olanlara güzel bir müjde gelmiş oldu. Şu an 2200 gösterge ile çalışan ücretli ve 3000 ek gösterge ile çalışan ücretli arasında ortalama 185 TL gibi bir fark var. 3000 ek göstergeli çalışan ve 3600 ek göstergeli çalışan arasındaki fark 140 TL civarında. Eğer herkese 600 puan ek gösterge puan artışı sağlanacaksa ki bu TBMM’ye verilecek yasa teklifinde net olarak görülecek, O zaman 2200, 2800’e çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘2200’ü 3000’e çıkaracağız’ dedi. 600’ü aşmış olacak yani. Bu durumda da daire başkanları, şube müdürleri, yanındaki personelle aynı seviyeye gelmiş olacak. Bu seviye korunmuş oldu.
Zincirleme bir etkisi olacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Dinç, düzenlemenin halkın alım gücünü telafi edeceğini söyledi. Dinç, “Bir iyileştirme olacak. Memurların harcama gücünün artması ekonomideki büyüme trendinin sürdürülmesinde belirleyici olacaktır. Zincirleme bir etki yapacak. Ocak ayı itibariyle uygulamaya konabilir. Yıl ortasında ve yıl sonunda emekli ve memurlar bir zam alacaklar. Bu zam ile birlikte 3600 ek göstergede devreye girmiş olacak. Yani 3 zam sıralı almış gibi bir uygulama ile karşılaşılacak. Önemli bir kazanım” diye konuştu.