Güler Barzani ile görüştü

Irak’ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK’nın bölgeden silinmesi için Irak’la yakın temas sürüyor. Resmi temaslar kapsamında Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak ile Irak'ta bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün Bağdat’tan Erbil’e geçti. Bakan Güler ayrı ayrı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığı, IKBY Başkanı ile görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı. Bakan Güler, Erbil temasları kapsamında daha sonra da Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Bu görüşmede de bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.