Güler Barzani ile görüştü

Irak’ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK’nın bölgeden silinmesi için Irak’la yakın temas sürüyor. Resmi temaslar kapsamında Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak ile Irak'ta bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün Bağdat’tan Erbil’e geçti. Bakan Güler ayrı ayrı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığı, IKBY Başkanı ile görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı. Bakan Güler, Erbil temasları kapsamında daha sonra da Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Bu görüşmede de bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
MİT BAŞKANI DA GİTMİŞTİ
Güler’in Irak temaslarının MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın bu ülkeyi ziyaretinden sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Kalın, ocak ayının sonlarına doğru Irak’a iki ziyaret gerçekleştirmiş, önce Bağdat, ardından Erbil’de temaslarda bulunmuştu. Kalın’ın Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, IKBY, KDP ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, PKK terörüyle etkin mücadele ele alınmış, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı vurgulanmıştı. Süleymaniye'deki PKK varlığının da gündeme geldiği toplantılarda, Türkiye'nin bu durumdan duyduğu rahatsızlık dile getirilmişti.
6 terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Erbil temasları esnasında dikkat çeken bir hava harekatı düzenlendi. Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 terörist hava harekatı ile vuruldu. Bakanlık, harekatı “Ansızın vurmaya devam” mesajıyla duyurdu. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde de saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi.