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Gümrük muhafızları geçit vermiyor: 212 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük muhafızları geçit vermiyor: 212 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi

09:4120/06/2025, Cuma
AA
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Kapıkule Sınır Kapısı
Kapıkule Sınır Kapısı

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 212 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kapıkule Sınır Kapısı'na ayrı zamanlarda gelen iki tır, risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince Narkotik dedektör köpekler marifetiyle yapılan aramalarda, bir tırda 85 kilo 420 gram, diğerinde de 126 kilo 945 gram esrar bulundu.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.



#Kapıkule Sınır Kapısı
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