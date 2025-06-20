Gümrük muhafızları geçit vermiyor: 212 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'na ayrı zamanlarda gelen iki tır, risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince Narkotik dedektör köpekler marifetiyle yapılan aramalarda, bir tırda 85 kilo 420 gram, diğerinde de 126 kilo 945 gram esrar bulundu.