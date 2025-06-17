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Piyasa değeri 50 milyon lira: Edirne polisi yakaladı

Piyasa değeri 50 milyon lira: Edirne polisi yakaladı

08:1217/06/2025, Salı
AA
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Edirne polisi piyasa değeri 50 milyon lira olan kaçakçılığı önledi.
Edirne polisi piyasa değeri 50 milyon lira olan kaçakçılığı önledi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tırda piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu belirtilen ham kehribar, işlenmiş kehribar ve pırlanta taşlı çok sayıda yüzük ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin çalışması kapsamında yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan bir tır durduruldu.

Ukrayna vatandaşı Y.U'nun idaresindeki tırda yapılan aramada 5 kilo 640 gram bileklik, tespih, kolye olarak işlenmiş kehribar, 2 kilo 650 gram ham kehribar, 1527 adet üzerinde pırlanta taş bulunan yüzük bulundu.

Sürücünün gözaltına alındığı olayda önlenen söz konusu kaçakçılığın 50 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.



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