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Hablemitoğlu davasında HTS çıkmazı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin sanıkların 2002-2003 yıllarına ait HTS kayıtları, bilirkişinin verilen sürede raporu hazırlayamaması sebebiyle sürünceme de kaldı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 00:34 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Necip Hablemitoğlu.
Necip Hablemitoğlu.

Davanın görüşülmesine Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki hafta salı devam edecek. Mahkeme 8 Mart'taki son duruşmada dönemin “FETÖ Emniyet imamı” olan KÖZ lakaplı Kemalettin Özdemir’in dinlenmesine karar vermişti. KÖZ, Hablemitoğlu cinayeti işlendiğinde FETÖ ve Emniyet içerisinde güçlü bir konumdaydı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya Hablemitoğlu suikastının en önemli delili olan 2002-2003 yılına ait sanıkların HTS kayıtları, dava sürecinde incelendiğinde yanlışlıklar olduğu tespit edilince mahkemece HTS kayıtlarının bilirkişiye gönderilmesi kararlaştırmıştı.

MİT GÖNDERMİŞTİ

MİT’in gönderdiği bu kayıtlara göre, suikast çözülmüştü. Ancak bilirkişi, verilen sürede raporu hazırlayamadı. Mahkeme defalarca uyardı. Son olarak 8 Mart’taki duruşmada bilirkişiye “ihtarlı muhtırayla” 1 ay daha süre verildi. Verilen bu son süreye göre, bilirkişi 8 Nisan’da raporu teslim etmesi gerekiyordu. Raporun ise henüz mahkeme heyetine ulaşmadığı öğrenildi.




#Cinayet
#Necip Hablemitoğlu
#FETÖ
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