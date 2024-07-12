Hablemitoğlu davasında HTS çıkmazı

Davanın görüşülmesine Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki hafta salı devam edecek. Mahkeme 8 Mart'taki son duruşmada dönemin “FETÖ Emniyet imamı” olan KÖZ lakaplı Kemalettin Özdemir’in dinlenmesine karar vermişti. KÖZ, Hablemitoğlu cinayeti işlendiğinde FETÖ ve Emniyet içerisinde güçlü bir konumdaydı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya Hablemitoğlu suikastının en önemli delili olan 2002-2003 yılına ait sanıkların HTS kayıtları, dava sürecinde incelendiğinde yanlışlıklar olduğu tespit edilince mahkemece HTS kayıtlarının bilirkişiye gönderilmesi kararlaştırmıştı.

MİT’in gönderdiği bu kayıtlara göre, suikast çözülmüştü. Ancak bilirkişi, verilen sürede raporu hazırlayamadı. Mahkeme defalarca uyardı. Son olarak 8 Mart’taki duruşmada bilirkişiye “ihtarlı muhtırayla” 1 ay daha süre verildi. Verilen bu son süreye göre, bilirkişi 8 Nisan’da raporu teslim etmesi gerekiyordu. Raporun ise henüz mahkeme heyetine ulaşmadığı öğrenildi.