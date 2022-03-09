Hakim nasıl serbest bırakırsın: ​Erdoğan, eşini 23 yerinden bıçaklayan kocanın serbest bırakılmasına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda bir araya geldiği kadın muhtarlara hitap etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye’nin hemen her şehrinden 900’e yakın kadın muhtarın bulunduğu toplantının Türkiye’nin en büyük, en kapsamlı demokrasi şölenlerinden biri olarak düzenlendiğini belirten Erdoğan, bu buluşmanın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla ayrı bir öneminin, anlamının bulunduğunu vurguladı.

Türkiye’yi yasakların ülkesi olmaktan çıkartıp, her alanda fırsat eşitliğinin, adaletin hakim olduğu bir yer haline dönüştürdüklerini vurgulayan Erdoğan, kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını Anayasa kuralı haline getirdiklerini anımsattı.

AİLE İÇİ ŞİDDET ŞİKAYETE TABİ DEĞİL

Kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizliği gidermeyi devlete görev olarak verdiklerinin altını çizen Erdoğan, “Kadın hakları konusunda kadınlardan yana tarafız. Kadınlara karşı şiddet ve şiddetle mücadele konusunda yine kadınlardan yana tarafız. Bunun için aile içi şiddeti şikayete tâbi olmaktan çıkardık, re’sen takip edilen suçlar arasına aldık” dedi.

ŞİDDETE KARŞI YENİ ADIMLAR ATILACAK

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Meclisi’te bir araştırma komisyonu kurduklarını dile getiren Erdoğan, pek çok tespit ve teklifin yer aldığı bu komisyonun raporunun, Meclis’te de görüşülerek kabul edildiğini anımsattı.

Erdoğan, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede yeni adımlar atacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen takdiri indirim nedenlerini belli konulara münhasır kılıyor ve maddenin uygulama alanını daraltıyoruz. Bu kapsamda failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Failin, sadece indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları. Şu komikliğe bakın. Kılık kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacaktır. Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet suçlarının kadına karşı işlenmesini nitelikli hal kapsamına alarak cezaları artırıyoruz.

Israrlı takip fiilleri müstakil suç olarak düzenlenecek, ısrarlı şekilde fiziken takip etmek, haberleşme ve iletişim araçlarını bilişim sistemlerini ve üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak fiilleri de artık suç sayılacaktır. Ayrıca bu tür suçların, ayrılık kararı verilen veya boşanılan eşe karşı işlenmesi mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması, hakkında uzaklaştırma kararı verilen fail tarafından işlenmesi durumunda ısrarlı takip suçunun cezası yükselmektedir. Eşe veya boşanılan eşe karşı işlenen kasten yaralama suçları tutuklama nedeni olarak katalog suçlar arasına alınacaktır. Vekili bulunmayan şiddet mağduru kadınlara talepleri halinde ücretsiz olarak avukat görevlendirilmesi sağlanacaktır.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, boşanma aşamasında olduğu eşi Samet Ağ’ın bıçaklı saldırısında 23 yerinden yaralanan Özlem Ağ’ı telefonla aradı.

Sen bu adamı nasıl serbest bırakırsın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Merkez Yürütme Kurulu toplantısı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Tokat’taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Dikkat edin, 23 yerden. Ne yaptılar, ne ettiler diye Adalet Bakanlığı’nın da dün sunumu vardı, sorduk, ettik. Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Aradık, araştırdık vesaire... Hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Bizde de Genel Başkan Yardımcımız, Tokat Milletvekili’miz Özlem Hanım var. Hemen kendisiyle telefon irtibatlarını kurduk. Dedik ‘Şimdi adaşın, Tokat Milletvekili’miz Özlem Hanım bu süreci takip edecek, Cumhurbaşkanı olarak ben de bu sürecin peşindeyim.’ 2,5 yaşında da bir çocuğu var. Neden? Çünkü bu millet bize emanettir. Ve milletimizin bu emanetini bizim ortada bırakmamız mümkün değildir. Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor. Hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Ondan sonra ‘Yargıya hakaret...’ Ne hakareti? Eğer ben bu ülkede Cumhurbaşkanı’ysam, sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan, bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özlem Ağ’ı telefonla arayarak bizzat görüştü. Duygularının dile getiren Ağ, “Cumhurbaşkanı’mıza tekrar gündeme getirdikleri, beni de arayıp görüştükleri için teşekkür ediyorum” dedi. Erdoğan’ın kendisini aramasından mutlu olduğunu belirten Ağ, “Cumhurbaşkanı’mız ‘Bu saatten sonra yalnız değilsin’ dedi. Bir daha bu tür olaylar olmasın kimsenin canı yanmasın” dedi.

Yağ sorunumuz yok

Son günlerde bir yağ meselesinin çıkarıldığını söyleyen Erdoğan, “Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet, ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor” dedi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçeği yağı var mı yok mu? Ama ben istiyorum ki, gerekirse sizler İçişleri Bakanlığı’mız adına bunların depolarını bile takip edip bize ihbar edeceksiniz, bu stokçuların gereğini biz yapacağız. Buralarda birinci derecede sorumlu kimdir? Validir. Sizler, valinin o mahallelerdeki elisiniz, ayağısınız. Sizler İçişleri Bakanı’mın elisiniz, ayağısınız. Cumhurbaşkanı’nın elisiniz, ayağısınız. Yani, bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur.”

FOTOĞRAF 8 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan kadın personele çiçek vererek, kadınlar gününü kutladı. . . . . . . . Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü sürprizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan kadın personele çiçek vererek, kadınlar gününü kutladı. BiP'te paylaş

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