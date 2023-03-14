Hatay Valiliği mezarlıktaki Türk bayraklarının sökülmesi ile ilgili soruşturma başlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki mezarlıklardan Türk bayrağının kaldırıldığına yönelik iddialarına yanıt verdi. Bakan Soylu, "Sayın Kılıçdaroğlu bu şehri ziyaret etti, başımızın üstünde. Ama her gelindiğinde bir yalan söyleyip, bizi birbirimize düşüren bir anlayış ortaya koymasını yanlış buluyorum." dedi. Soylu, "Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık belediyenin flamaları ile donatılıyorsa bu ayıptır. Ay yıldızlı bayrağı kaldıran da oradaki belediyenin görevlileri, taktıranlar da bizim arkadaşlarımız. Bugün flama günü değil" ifadelerini kullandı.