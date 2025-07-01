Hatay Valisi Masatlı'dan yangın açıklaması: '2 bin 500 kişi tahliye edildi'

"Bazen güneye, bazen kuzeye, bazen doğuya ya da batıya yönelerek müdahaleyi zorlaştırıyor. Buna rağmen hem karadan hem havadan yangını kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca yangının etkili olduğu dört mahallede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan 12 ekiple hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. İnşallah bu tespitlerle birlikte gerçek tabloyu da ortaya koymuş olacağız. Ancak şu anda birinci önceliğimiz yangını kontrol altına almaktır. Dünden bu yana, 27 saati aşkın süredir aralıksız çalışıyoruz ve çalışmalarımız devam edecek. Görüldüğü gibi hava araçlarımız da yangının önünü kesmek için müdahalelerini sürdürüyor. Öte yandan, bu yıl ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Bu kuraklık, çok kısa sürede orman yangınlarına neden olabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İnşallah yangın daha fazla büyümeden, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan söndürülür"