Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Ormanı yakan öğretmenmiş

Ormanı yakan öğretmenmiş

04:001/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

3 günde çıkan 263 orman yangınının 259’u kontrol altına alındı. İzmir, Manisa ve Hatay'da yangınlara müdahale sürüyor. İzmir, Bilecik ve Hatay’da 50 binden fazla vatandaş tahliye edildi. Manisa Akhisar’daki yangını çıkaran 50 yaşında Doğan Barca sınıf öğretmeni çıktı. Arıcılık da yapan Barca ifadesinde, ateş yaktığı alanın avuç içi büyüklüğünde olduğunu ve bu denli büyüyeceğini tahmin etmediğini söyledi.

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, üçüncü gününde havadan ve karadan müdahale sürdü. Bölgede arıcılık yapan ve taksirle yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Doğan Barca’nın (50) öğretmen olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Barca ifadesinde, alanda atık poşetlerini ve tenekelerini yakmaya başladığını, tenekenin ısınmasıyla etraftaki kuru otların tutuştuğunu söyledi. Ateş yaktığı alanın avuç içi büyüklüğünde olduğunu ve bu denli büyüyeceğini tahmin etmediğini anlatan Barca, “Yanımda su vardı, döktüm ancak söndüremedim. 112’yi ve köyden kişileri aradım. Ancak arı kovanlarım da yandı, yangını söndüremedim. Jandarma ekipleri geldi. Öğretmen ve kamu görevlisiyim. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı çok pişmanım” şeklinde konuştu.



#Orman Yangını
#Manisa
#İzmir
#Ege
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Leman' paylaşımı: Yere batsın zihniyetiniz