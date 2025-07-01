Ormanı yakan öğretmenmiş

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, üçüncü gününde havadan ve karadan müdahale sürdü. Bölgede arıcılık yapan ve taksirle yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Doğan Barca’nın (50) öğretmen olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Barca ifadesinde, alanda atık poşetlerini ve tenekelerini yakmaya başladığını, tenekenin ısınmasıyla etraftaki kuru otların tutuştuğunu söyledi. Ateş yaktığı alanın avuç içi büyüklüğünde olduğunu ve bu denli büyüyeceğini tahmin etmediğini anlatan Barca, “Yanımda su vardı, döktüm ancak söndüremedim. 112’yi ve köyden kişileri aradım. Ancak arı kovanlarım da yandı, yangını söndüremedim. Jandarma ekipleri geldi. Öğretmen ve kamu görevlisiyim. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı çok pişmanım” şeklinde konuştu.