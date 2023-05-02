HDP’li isimden PKK kanalında Yedili Masa'ya 'ittifak' sitemi: Artık gizlemeyin

Terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP ile yaptığı pazarlık ifşa olan CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı canlı yayında bu konu soruldu. HDP'nin de aleni desteğini açıklamasıyla birlikte gelen tepkileri tek başına göğüslemekten çekinen Kılıçdaroğlu, HDP günahını Yedili Masa'daki paydaşlarına bölüştürdü. Lafı çeviren Kılıçdaroğlu "Böyle bir şey yok. Biz 6 lider bir aradayız. Benim tek başına pazarlık yapma şansım var mı?" cevabını verdi.