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HDP’li isimden PKK kanalında Yedili Masa'ya 'ittifak' sitemi: Artık gizlemeyin

14 Mayıs seçimlerine HDP ile kol kola giren Yedili Masa her ne kadar bunu gizlemeye çalışsa da ittifak ortaklarından kapalı kapılar ardında yapılan ittifakı ifşa eden açıklamalar gelmeye devam ediyor. PKK kanalı Medya Haber'de konuşan HDP’li Filiz Koçali "Muhalefetin de biraz rahat olması gerekiyor bu konuda. Bu suçmuş yada kenardan destekmiş gibi algılanmaması lazım. Açık ve net durum var ortada. KCK’nın (PKK’nın) Kılıçdaroğlu’na ve HDP'ye verdiği destek çok önemli." dedi.

10:13 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Filiz Koçali

Filiz Koçali

Türkiye, gözünü 14 Mayıs tarihinde düzenlenecek seçimlere çevirdi. Ülke tarihinin en önemli seçimi olarak nitelendirilen seçimlere Yedili Masa, terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alarak girecek.

Terör cephesinden açık destek

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Yedili Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile Meclis'te görüştü.

HDP cephesinden ise aday çıkarmayıp, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alındığı ilan edildi. PKK terör örgütünün Kandil'deli elebaşları da yaptıkları konuşmalarda Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunuyor.

Koçali'den Yedili Masa'ya: Durum açık ve net

Yedili Masa her ne kadar HDP ile kapalı kapılar ardında yapılan pazarlığı inkar etse de, ittifak ortaklarından her gün yeni bir ifşa geliyor.

Terör örgütü PKK'nın kanalı Medya Haber'de konuşan HDP’li Filiz Koçali, Yedili Masa'ya seslenerek HDP ile yapılan ittifakı daha fazla gizlememeleri gerektiğini söyledi.



Koçali
"Muhalefetin de biraz rahat olması gerekiyor bu konuda. Bu suçmuş yada kenardan destekmiş gibi algılanmaması lazım. Açık ve net durum var ortada. KCK’nın (PKK’nın) Kılıçdaroğlu’na ve HDP'ye verdiği destek çok önemli."
ifadelerini kullandı.

#Filiz Koçali
#PKK
#HDP
#Yedili Masa
#İttifak
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