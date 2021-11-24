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POLİTİKA

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın çağrısı sonrası CHP miting yapma kararı aldı

HDP'nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, dövizdeki artışları fırsat bilerek muhalefet partilerine miting çağrısı yaptı. Demirtaş'ın gün içindeki çağrısının ardından akşam saatlerinde HDP'nin ittfak ortağı CHP miting yapacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Selahattin Demirtaşın çağrısı sonrası CHP miting yapma kararı aldı
Kemal Kılıçdaroğlu - Selahattin Demirtaş

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, hapishaneden ittifak ortaklarına yolladığı mektupta 'ortak miting' yapma çağrısında bulundu.

Muhalefeti yedi bölgede yedi ortak miting yapmaya çağıran Demirtaş, partilerin genel başkanlarına "Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" dedi.

Demirtaş'tan muhalefete 'hükümeti istifaya davet edelim' çağrısı: Ortak miting yapalım
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Demirtaş'tan muhalefete 'hükümeti istifaya davet edelim' çağrısı: Ortak miting yapalım

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Söz konusu çağrı sonrası akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dövizdeki artış nedeniyle miting yapacaklarını açıkladı.

CHP lideri, "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!" dedi.

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