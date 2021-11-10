Gündem HDPye PKK ile aynı çizgide diyen İYİ Partiden geri adım Sözlerimiz onlara değildi
POLİTİKA

HDP'ye 'PKK ile aynı çizgide' diyen İYİ Parti'den geri adım: Sözlerimiz onlara değildi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP ile PKK’yı aynı çizgide görüyoruz" açıklaması ile ilgili konuştu. Erdem, bu konuşmanın HDP'ye yönelik bir konuşma olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPye PKK ile aynı çizgide diyen İYİ Partiden geri adım: Sözlerimiz onlara değildi
Meral Akşener ile Bahadır Erdem

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'yi hedef alan sözlerini düzeltmeye çalıştı.

Gerçek Gündem internet sitesine konuşan Erdem, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "HDP ile PKK’yı aynı çizgide görüyoruz" açıklaması ile ilgili "Bu konuda parti içinde hiçbir fikir ayrılığı yok. Genel Başkanımız geçen hafta grup toplantısında oldukça önemli ve aslında çok da ağır bir konuşma yaptı. Ama bu konuşma aslında HDP’ye yönelik bir konuşma değildi." ifadelerini kullandı.

Erdem, Akşener'in sözlerinin AK Parti ve MHP'ye karşı bir isyan olduğunu savundu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında partililere seslendi.

Konuşmasında bebek katili Abdullah Öcalan'dan 'Sayın Öcalan' diye bahseden Meral Akşener, daha sonra partililerce uyarıldıktan sonra özür diledi. Ardından Akşener, 'Sizden ve milletimden özür dilerim. Aklımın ucundan geçmez bebek katiline sayın demek' ifadelerini kullandı


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