HDP'ye 'PKK ile aynı çizgide' diyen İYİ Parti'den geri adım: Sözlerimiz onlara değildi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'yi hedef alan sözlerini düzeltmeye çalıştı.

Gerçek Gündem internet sitesine konuşan Erdem, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "HDP ile PKK’yı aynı çizgide görüyoruz" açıklaması ile ilgili "Bu konuda parti içinde hiçbir fikir ayrılığı yok. Genel Başkanımız geçen hafta grup toplantısında oldukça önemli ve aslında çok da ağır bir konuşma yaptı. Ama bu konuşma aslında HDP’ye yönelik bir konuşma değildi." ifadelerini kullandı.

Erdem, Akşener'in sözlerinin AK Parti ve MHP'ye karşı bir isyan olduğunu savundu.

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