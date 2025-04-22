AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı, yerel basınla bir araya geldiği ikinci toplantısında ilçeye dair önemli açıklamalarda bulundu. İlçe Başkanı Ömer Çolak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve partililer katıldı. Toplantının açılışında konuşan İlçe Başkanı Ömer Çolak, göreve geldikleri günden bu yana tüm teşkilat birimleriyle yoğun bir tempoyla çalıştıklarını ifade edip, Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen kaçak yapılaşmaya ve yolsuzluğa dikkat çekti.





'Beylikdüzü halkının çıkarları bizim önceliğimizdir'

Çolak, “Bizler göreve geldiğimizden bugüne kadar hem teşkilatımız hem gençlik, kadın kollarımız, meclis üyelerimiz, mahalle birim başkanlarımız hep güzel ve faydalı çalışmalar yaptık. Bizim önceliğimiz daima Beylikdüzü ve Beylikdüzü halkının çıkarları oldu” dedi.





AK Partili Çolak'tan İmamoğlu'na kaçak yapılaşma tepkisi: Hedefleri Türkiye’ye çökmekti Gündem





İmamoğlu İnşaat ve kaçak villa iddiaları gündemde

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çolak, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi’nde İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen kaçak yapılaşmaya dikkat çekti:





“İmamoğlu İnşaat'a dair Dereağzı Mahallesi'nde olan kaçak villalarla ilgili önergeler vermiştik. Hatta o dönem Mehmet Murat Çalık çok sinirlenip, meclis üyemizi hedef almıştı. Ama biz de bunları hep takip edeceğimizi söylemiştik. Biz hâlâ takip ediyoruz. Bunlarla ilgili suç duyurusunda da bulunduk. İmamoğlu'na ait 17 kaçak villadan oluşan bir projeden söz ediyorum”

'Gerçekleri söylemekten geri durmayacağız'

Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına karşı tavırlarının net olduğunu vurgulayan Çolak, sürecin resmi merciler aracılığıyla yürütüldüğünü ifade etti:





“10 meclis üyemizle birlikte kaymakamlığa imza karşılığı suç duyurusunda bulunuyoruz ve bunları da kaymakamlık takip ediyor. Biz her zaman doğruları ve gerçekleri söyleyeceğiz dedik, yine doğru ve gerçekleri söylediğimizden emin olabilirsiniz. Bir de Kameroğlu var. Kameroğlu İnşaat'ta İmamoğlu'na villa ve daire verdiğini beyan etti. Tabii bunu şimdi ispatlayamayız ama bunlar da konuşuluyor. Biz hep ispatlı ve kanıtlı konuşmayı tercih ediyoruz.”

“Hedefleri Türkiye’ye çökmekti”

İlçede uzun süredir kamuoyuna yansıyan bir başka konuya da değinen Çolak, “Balıkçı Kenan” olarak bilinen Kenan Balcı’nın yaşadığı süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:





“Balıkçı Kenan'a bile zulmetmişler. Kenan ağabey güzel bir insan. Kendisi geçmişten beri konuşuyor. 6-7 yıldır derdini anlatmaya çalışıyor. Demek ki canını yakıp, adama çökmeye çalışmışlar. Zaten güzelce çökmüşler, İstanbul’a da çökmüşler. Hedefleri Türkiye’ye çökmekti ama yüce yargımız izin vermedi.”

“Tek derdimiz milletin parasının çalınmasını engellemek”

CHP’li isimlerin geçmiş dönemdeki bazı iddialarına da değinen Çolak, süreci yakından takip ettiklerini belirtti:

“Ben şimdi takip ediyorum. Kültür A.Ş Genel Müdürü itirafçı olup tahliye olmuş, acaba ne anlattı bilmiyorum ama göreceğiz. Biz tabii Beylikdüzü sınırlarından sorumluyuz ama burada da haksızlık çok. Hepsini anlatacağız. Tek amacımız milletin parasının çalınmasını engellemek. Bizim başka bir derdimiz yok.”





“Egemenlik pankartı açıp, hırsızlığı savunuyorlar”

CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü’nün sokak eylemlerine de tepki gösteren Ömer Çolak, bu tavrın bir çelişki oluşturduğunu dile getirdi:

“Her gün ellerinde pankartlarla ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diye geziyorlar, yahu milletin parasını çalanları savunuyorlar! Olacak şey değil. Bizim bunlara itirazımız var.”







