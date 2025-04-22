Pandora'nın kutusu açıldıkça açılacak: CHP'nin rüşvet sarmalında yeni bir itiraf daha geldi

Şimdi bunları niye yazıyorum. Ben bir yola girdim, bu yolun ne olduğunu çok iyi biliyorum, dersime çok iyi çalıştım, ilk defa kendimi bu kadar düşünüyorum, hayret.. Ben mağdur oldum, her şeyimi kaybettim, sebep o bu hiç umrumda değil, kendi namıma zerre talebim yok, ben kazandım, ben kaybettim. Fakat, bu durumu kullanan Hokkabazlar ve bunlara yol verenlerle artık büyük bir mücadeleye girdim.