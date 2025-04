Pandora'nın kutusu açıldıkça açılacak: CHP'nin rüşvet sarmalında yeni bir itiraf daha geldi

Not: Biraz uzun oldu, asıl sebebi şu, ben bu mücadeleden başarılı çıkamazsam, benden sonrakiler artık bu duruma niye geldiğimi ve kimlerin getirdiğini bilecekler. Onlara küçük bir USB (Belgelerle, kanıtlarla dolu)birde bu notu bırakıyorum.

3.400 konutun 34 tanesinden ötürü adım dolandırıcıya çıktı, hapse girdim, internette her yerde ismimi yazınca koca koca Dolandırıcı yazıları çıktı, ailem yok oldu, benim dışımda boşanmayan birey kalmadı, bende çocuklarımdan ötürü ayakta kaldım..

Düşünsenize, bugüne kadar yaptığınız işin %1-2si kadar bir hatadan, her şeyinizin gittiğini.

Benim bugüne kadar her iş koluna, her kuruma, her tür vatandaşa hep faydam olmuştur. Ameliyatı gerekmiştir yapmışızdır, düğünü gelmiştir yapmışızdır, cenazesi gelmiş yapmışızdır, ALLAH bilir ne kime ne yaptığımızı biliriz nede hatırlarız nede hatırlamak isteriz ama bindiğimiz taksici, gittiğimiz esnaf, yürürken merhabaşlatığımız dostlar bize bunları söyler, hatırlatır, dua ederler.