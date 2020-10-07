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Gündem HES kodundan koronavirüs kontrolünde 11 kişi, adliyeye alınmadı
KAYSERİ

HES kodundan 'koronavirüs' kontrolünde 11 kişi, adliyeye alınmadı

Kayseri'de adliyeye girişte uygulanmaya başlanan HES kodu sorgulamasında 22 günde 1'i pozitif, 10'u temaslı 11 kişi tespit edilerek içeri girişleri engelledi.

Haber Merkezi DHA
HES kodu uygulaması ile adliye girişinde 11 kişi tespit edildi.
HES kodu uygulaması ile adliye girişinde 11 kişi tespit edildi.

Kayseri Adliyesi'nde, 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu uygulamasıyla 22 günde 1'i pozitif, 10'u temaslı olmak üzere 11 kişi tespit edildi.

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1'İ POZİTİF 11 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Kayseri Adliyesi'nde koronavirüs ile mücadele kapsamında birtakım önlemler alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'ın talimatı ve girişimi ile tüm girişlere elektronik ateş ölçer ve el dezenfektan istasyonları kuruldu. Giriş yapılan noktalara kurulan 2 X-ray cihazı ile uzun kuyruklar önlenirken, polis kontrolü sonrası 3 görevli, gelenlerin HES kodunu sorguluyor.

DHA
HES kodu uygulaması ile adliye girişinde 11 kişi tespit edildi.

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  • Öte yandan HES kodu uygulaması sayesinde son 22 günde adliyeye giriş yapmak isteyen 1'i pozitif, 10'u temaslı olmak üzere 11 kişi tespit edildi. Testi pozitif hasta, ambulans ile yurda götürülürken, temaslı olduğu tespit edilen 10 kişi ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezlerine teslim edildi.

DHA

DHA

DHA
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