Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası, yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul’da da kendini hissettirmeye devam ediyor.

Megakentte çarşamba günü başlayan kar yağışı, beş gündür devam ediyor.

Kar yağışı dün öğleden sonra bazı bölgelerde tipiye döndü. İstanbul’da son yılların en soğuk gecesi yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, kentte hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL’U NE ZAMAN TERK EDECEK?

İstanbul’da kar yağışının bugün de aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Yağış, yeni haftanın ilk gününde kenti terk edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’un tüm ilçeleri için yaptığı sarı kodlu uyarı ise sürüyor.

Aynı uyarı yarın da geçerli olacak.

KAR GEÇİŞLERİ ZAMAN ZAMAN HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Şişli’de kar dün gece de aralıklarla etkisini sürdürdü.

Yağışın yoğun olduğu Sultangazi’de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

Beyaza bürünen kentte, gece saatlerinde vatandaşlar kar altında yürüyüş yapıp, kar topu oynadı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle özellikle yüksek kesimlerde meydana gelen buzlanmalar sürücülere zor anlar yaşattı.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ YAPILAMIYOR

İstanbul’daki kar yağışı, Şehir Hatları seferlerini de olumsuz etkiliyor.

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, seferlerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği bildirilmişti.

23 Şubat Pazar günü seferleri için Şehit Hatları’ndan henüz bir açıklama gelmiş değil.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA SEFER İPTALLERİ

Elverişsiz hava koşulları, hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün yapılması planlanan uçuşların, yüzde 10’unun iptal edileceği bildirildi. İkinci bir açıklamayla, yüzde 10 iptal kararı daha alındı.

Açıklamada, “Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.” denildi.

Büyükçekmece Gürpınar Mahallesi’nde sürücüler rampa çıkmakta güçlük çekti.

Yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında küçük sarkıtlar oluştu.

Yokuş aşağı yollarda ise belediye ekipleri tuzlama yaparak buzlanmayı önlemeye çalıştı.

Uzmanlar hava sıcaklıklarının yurt genelinde daha da düşeceği uyarısında bulundu. Dün eksi 2’lerde olan hava sıcaklıkları, bugün özellikle de akşam saatlerinde eksi 4’lere kadar inecek.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli için kuvvetli kar yağışı, buzlanma, çığ ve don uyarısı yaptı: “Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgârın, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalı.”





BU GECE EKSİ 4’Ü GÖRECEĞİZ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de şunları söyledi: “Pazar akşama kadar kuvvetli kar yağışının devam edeceğini söyleyebiliriz. Pazar akşamı bu senenin en soğuk günü olacak. İstanbul’da sıcaklık eksi 4 dereceye kadar düşecek.”

İSTANBUL'DA OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜ TATİL OLACAK MI?

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle perşembe ve cuma günleri eğitime ara verilmişti.

Pazartesi günü ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok.” dedi.

İstanbul’da pazartesi günü olumsuz bir durum beklenmediğini kaydeden Vali Gül, “İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız.” diye konuştu.

KURSLAR VE SINAVLAR İPTAL

Kentteki, Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri-kursları ise bugün de yapılmayacak.







