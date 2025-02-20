İstanbul teyakkuzu: Evden çıkmayın

Meteoroloji ve AKOM’un uyarı yaptığı İstanbul’da yoğun kar yağışı dün başladı. Okulların tatil edildiği megakentte tedbirsiz sürücüler ve kazalar trafiği kilitledi. Valilik, İstanbullulara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısı yaptı. THY, bugün ve yarın için bazı seferlerini iptal etti. İBB ve ilçe belediyeleri teyakkuzda. Kar yağışının birkaç gün daha etkili olacağı açıklandı.
Kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) umudu kesen ilçe belediyeleri teyakkuzda. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan rezilliklerin tekrarlanmaması, vatandaşların evine gidemeyip sabaha kadar yollarda kalmaması için İstanbul Valiliği ve AK Partili ilçe belediyeleri yoğun çalışma başlattı. AK Partili Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu belediyeleri 4 bin 925 personel ve 816 araçla megakentin yollarını açık tutacak. Ekiplerin 79 bin 650 ton tuz kullanması planlanıyor.
İSTANBUL BASAMAK DEĞİL
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisine bağlı belediyelerde hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. “Aziz şehrimiz İstanbul'u emanet ettiğiniz İBB Başkanı, kendisine yüklediğiniz sorumlulukları küçük görüp daha büyük hayallerin peşinde sürükleniyor. Tek gayesi, sürekli gündemde olmak ve basamak olarak gördüğü İstanbul'u şahsi ikballeri uğruna bencilce kullanmak” diyen Özdemir, şöyle konuştu: “Bizler ise AK Belediyeler olarak, kara günlere terk edilmiş şehrimiz için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Meteorolojiden gelen kar yağışı uyarılarının ardından tüm belediyelerimizde hazırlıklarımızı tamamladık. En küçük sorun yaşanmaması için ekiplerimiz 7/24 teyakkuz halinde olacak.”
VALİLİK: EVDEN ÇIKMAYIN
İstanbul Valiliği de bir dizi tedbir ve tavsiyelerin bulunduğu açıklama yayınladı. 39 ilçede 24 saat esasıyla çalışmalara başlandığını duyuran valilik, elektrik, su, doğalgaz, diğer altyapı ve acil sağlık hizmetlerinde ekip sayılarını arttırdı. Olası yolda kalma durumlarında beslenme çalışma grubu gerekli tedbirleri aldı. İstanbullulara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, özel araç kullanmamaları, ihtiyaç anında toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulunan valilik, sokakta kalmamaları için de evsizlerin konaklama merkezlerine yerleştirileceği duyurdu. Tüm İstanbullulara, “sokakta yaşayan evsizlerin 112'ye bildirilmesi” çağrısı yapıldı.
Okullar tatil
- Neredeyse tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı eğitimde aksamalara yol açtı. Çorum, Tokat, Kırklareli ve Bingöl’ün de aralarında olduğu çok sayıda ilde dün okullar 1 gün süreyle tatil edildi. İstanbul ve Muş’ta da resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bugün ara verildi. İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.
Uçuşlar iptal
- Yoğun kar yağışı İstanbul’da hava trafiğini de etkiledi. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda dün yüzde 15'e kadar, yarın yüzde 20 kapasite azaltılmasına, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bugün tedbiren yüzde 10, yarın da tedbiren yüzde 15 uçuş iptali yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Dün 150 uçuşu iptal edilen Türk Hava Yollarının (THY) yarın da 200 uçuşu yapılmayacak. THY bugün ve yarın iptal edilen uçuşları www.turkishairlines.com internet adresinden ilan etti. Pegasus, Sabiha Gökçen kalkış ve varışlı 114, AJet de 56 uçuşunu yapmayacak. İptal olan seferler bu şirketlerin internet sitelerinden görülebilecek.
Yollarda kaldık!
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün sabah başlayıp akşama doğru etkisini artıran kar yağışı ile megakent beyaza büründü. Kuvvetli kar yağışı nedeniyle ana arterlerde trafik durma noktasına geldi, trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Köprü bağlantı yollarında araçlar ilerleyemedi. Otobüsle evlerine gitmeye çalışan birçok vatandaş, yaya olarak yoluna devam etti. Toplu taşıma istasyonlarında yoğunluk yaşandı. Şile Otoyolu'nun bir kısmı ulaşıma kapandı. Kar yağışının yarın ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar günü öğle saatlerine kadar sürmesi, kar kalınlığının da bazı bölgelerde 40 santimetreyi bulması bekleniyor. Buzlanma ve don olayının ise pazartesi sabaha kadar il genelinde etkili olması öngörülüyor.