İstanbul teyakkuzu: Evden çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün sabah başlayıp akşama doğru etkisini artıran kar yağışı ile megakent beyaza büründü. Kuvvetli kar yağışı nedeniyle ana arterlerde trafik durma noktasına geldi, trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Köprü bağlantı yollarında araçlar ilerleyemedi. Otobüsle evlerine gitmeye çalışan birçok vatandaş, yaya olarak yoluna devam etti. Toplu taşıma istasyonlarında yoğunluk yaşandı. Şile Otoyolu'nun bir kısmı ulaşıma kapandı. Kar yağışının yarın ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar günü öğle saatlerine kadar sürmesi, kar kalınlığının da bazı bölgelerde 40 santimetreyi bulması bekleniyor. Buzlanma ve don olayının ise pazartesi sabaha kadar il genelinde etkili olması öngörülüyor.