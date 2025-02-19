Son 5 yılın en yoğun karı geliyor: İstanbul'un her tarafı bembeyaz olacak

İstanbul, son beş yılın en yoğun kar yağışlarından birine hazırlanıyor. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava kütlesiyle görülecek kar yağışının dört gün etkili olması bekleniyor. Bugün başlaması tahmin edilen karla karışık yağmurun özellikle cuma ve cumartesi günleri yoğun olması öngörülüyor.

DENİZ SUYU SOĞUDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Müdürü Adil Tek, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte İstanbul’da yeniden kar görüleceğini söyledi. Tek’e göre, İstanbul'da son 5 yılın en şiddetli karı yağabilir. Geçtiğimiz hafta İstanbul’a beklenen düzeyde kar yağmadığını ifade eden Tek, “İstanbul’da deniz suyu sıcaklığının düşmesi halinde kar yağışları son derece etkili oluyor. Geçen haftaya kadar deniz suyu sıcaklıkları 9-10 derece civarındaydı. Karadeniz üzerinden gelen akışlarla birlikte deniz suyu sıcaklıkları şu an 8 dereceye kadar düştü. Bu en önemli etkenlerden biri” dedi. Tek, şunları söyledi: “Deniz suyu sıcaklıklarının 8 dereceye kadar düşmesiyle birlikte, kutup kökenli soğuk hava dalgası kenti etkisi altına alacak. Yarından itibaren yoğun kar yağışı ve yer yer tipi bekleniyor.”

EN SOĞUK GÜN CUMA VE CUMARTESİ

İstanbul dışında Anadolu'daki pek çok şehrin de bu soğuk hava kütlesinden etkileneceğini belirten Tek, cuma ve cumartesi günleri sıcaklıkların sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceğini vurguladı. "İstanbul'un her tarafının bembeyaz olmasını bekliyoruz" diyen Tek, kar kalınlığının İstanbul'da bölgeye göre değişebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "İstanbul'da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olabilir. Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreye çıkabilir. İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz." Kentin özellikle kuzey kesimlerinde kar yağışlarının etkili olacağını vurgulan uzmanlar, Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile gibi ilçeleri kuvvetli

yağışa karşı uyardı.

'Turuncu' kodlu uyarı

AKOM, İstanbul ve çevresi için "turuncu" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 santimetre, E-5 ile TEM arasında 10-30 santimetre, TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 santimetre, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak" bilgisi paylaşıldı. Perşembe akşamı itibariyle hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buzlanma ve don beklendiği vurgulanan açıklamada, ulaşımda aksama, elektrik ve doğal gaz kesintisi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmesi gibi durumlar için dikkatli olunması istendi.

VALİ GÜL'DEN TEDBİR UYARISI

İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir" ifadesini kullandı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLİYOR

Beklenen kar için havayolu ulaşımları da yeniden düzenleniyor. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 20 Şubat Perşembe uçuşların yüzde 10'unun, 21 Şubat Cuma ise yüzde 15'inin iptal edileceği duyuruldu. Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada da bugün İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.







