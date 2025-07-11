İBB'nin döküm sahası ilan ettiği gölü, Arnavutköy Belediyesi koruma altına aldı

Konuya ilişkin açıklama yapan Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, "Doğa bir mirastır ancak korunduğu sürece yaşar ve yaşatılır. Biz Arnavutköy'ün ve İstanbul'un bu mirasına kesinlikle sahip çıkacağız. Gerek kamuoyuyla gerek yargı yoluyla, gerekse idari imkanlarımızla gölümüzün rant uğruna yok edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bundan kırk yıl önce Haliç'i doldurmak isteyen zihniyet, bugün Arnavutköy'de Mavi Göl'ümüzü doldurmak istiyor. Koskoca bir mahalleye ismini veren Mavi Göl'ümüzü dün Haliç gibi kurban etmek isteyenlere, dün Haliç'i temizleyen ve Haliç'in doldurulmasına engel olan siyasi iradenin bir benzeri olarak bizler de o yolda yürüyen insanlar olarak buna müsaade etmeyeceğiz ve engel olacağız. Çocuklarımıza, yarınlarımıza bu yeşilin ve mavinin güzelliğini miras bırakacağız'' dedi.