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İbn Haldun Üniversitesi Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışmalarına başladı

İbn Haldun Üniversitesi Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışmalarına başladı

14:132/12/2024, Pazartesi
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İbn Haldun Üniversitesi
İbn Haldun Üniversitesi

29 Nisan 2024 tarihinde YÖK’ün uygunluk vermesiyle resmen kuruluş süreçlerini tamamlayan İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde kurulan Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi (TASFİN) faizsiz finans modellerinin yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerine hız verdi. 

Tasarruf Finansman Sektörü ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğinde kurulan Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, tasarruf tabanlı faizsiz finansal çözümlerin faaliyet alanını genişletmek ve uluslararası boyuta taşımak için projelere imza atacağı açıklandı.  



Konut, taşıt ve çatılı iş yeri alımlarında finansmana erişimi kolaylaştıran Tasarruf Finansman Sektörü, sektördeki yüzde 300’leri bulan işlem hacmi artışları paralelinde ürün çeşitliliğini artırarak ekonomiye sunduğu katkıyı büyütmek için alt yapı çalışmalarına başladı. Tasarruf Finansman Sektörü şirketleri ile İbn Haldun Üniversitesi iş birliğinde Nisan 2024’te kurulan Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TASFİN), tasarruf tabanlı finansal çözümlerin gerek faaliyet alanını genişletmek gerek uluslararası boyuta taşımak için pek çok projeye imza atacağı açıklandı.  



'Uluslararası kuruluşlarla iş birliğimizi geliştirerek, sektöre ilişkin düzenlemeler konusunda da katkı sunacağız'

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, tasarruf finansman sektörü alanında ilk merkez olan TASFİN ile FKB’nin, finansal inovasyon olan tasarruf finansman sisteminin daha geniş kitlelerce tercih edilebilmesi için alt yapı çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Sektörün uluslararası alanda yaygınlaşması ve tercih edilen bir finansman modeli olmasına yönelik olarak önümüzdeki dönemde pek çok kongre, seminer ve sempozyuma ev sahipliği yapacağız. Uluslararası kuruluşlarla iş birliğimizi geliştirerek, sektöre ilişkin düzenlemeler konusunda da katkı sunacağız” dedi.


İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise, TASFİN’in, ilk akademik kitap çalışmasını başlattığını, akademik araştırma, eğitim ve endüstri iş birlikleri yoluyla tasarruf tabanlı finansal çözümlerin uygulanmasını teşvik etmek için çalıştıklarını kaydetti. FKB Genel Sekreteri Ahmet Candan da Türki Cumhuriyetlerde alternatif finansman yöntemlerinin yaygınlaşması süreçlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen uluslararası sempozyum, kongre ve organizasyonlarda ülkemizde uygulanan şekli ile tasarruf finansman modelini anlatmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Candan, bu tür faaliyetlerin devamında tasarruf finansman modeline yönelik uluslararası tasarruf finansman birlikteliklerinin kurumsallaşmasının önemine vurgu yaptı.

#İbn Haldun Üniversitesi
#Tasarruf Finansman Sektörü
#TASFİN

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