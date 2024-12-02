İbn Haldun Üniversitesi Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışmalarına başladı

Tasarruf Finansman Sektörü ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğinde kurulan Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, tasarruf tabanlı faizsiz finansal çözümlerin faaliyet alanını genişletmek ve uluslararası boyuta taşımak için projelere imza atacağı açıklandı.









Konut, taşıt ve çatılı iş yeri alımlarında finansmana erişimi kolaylaştıran Tasarruf Finansman Sektörü, sektördeki yüzde 300’leri bulan işlem hacmi artışları paralelinde ürün çeşitliliğini artırarak ekonomiye sunduğu katkıyı büyütmek için alt yapı çalışmalarına başladı. Tasarruf Finansman Sektörü şirketleri ile İbn Haldun Üniversitesi iş birliğinde Nisan 2024’te kurulan Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TASFİN), tasarruf tabanlı finansal çözümlerin gerek faaliyet alanını genişletmek gerek uluslararası boyuta taşımak için pek çok projeye imza atacağı açıklandı.









'Uluslararası kuruluşlarla iş birliğimizi geliştirerek, sektöre ilişkin düzenlemeler konusunda da katkı sunacağız'

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, tasarruf finansman sektörü alanında ilk merkez olan TASFİN ile FKB’nin, finansal inovasyon olan tasarruf finansman sisteminin daha geniş kitlelerce tercih edilebilmesi için alt yapı çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Sektörün uluslararası alanda yaygınlaşması ve tercih edilen bir finansman modeli olmasına yönelik olarak önümüzdeki dönemde pek çok kongre, seminer ve sempozyuma ev sahipliği yapacağız. Uluslararası kuruluşlarla iş birliğimizi geliştirerek, sektöre ilişkin düzenlemeler konusunda da katkı sunacağız” dedi.



