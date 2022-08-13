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POLİTİKA

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Sen insan değilsin yatacak yerin yok

Sığınmacılara yönelik ırkçı çıkışlar ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaşımıyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medyadan tepki gösterdi. 'Sen insan değilsin Ümit Özdağ' diyen Çataklı, 'Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi!' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklıdan Ümit Özdağa sert tepki: Sen insan değilsin yatacak yerin yok
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarına devam ediyor.

Özdağ son olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor. Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor. Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor. Savcı tutukluyor." ifadelerini kullandı.

"SEN İNSAN DEĞİLSİN ÜMİT ÖZDAĞ"

Sosyal medyadan Özdağ'ın açıklamasına tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise Bolu'da yaşanan olaya işaret ederek, "Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi! Senin yatacak yerin yok!" ifadelerini kullandı.

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