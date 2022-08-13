İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Sen insan değilsin yatacak yerin yok

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarına devam ediyor.

Özdağ son olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor. Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor. Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor. Savcı tutukluyor." ifadelerini kullandı.

"SEN İNSAN DEĞİLSİN ÜMİT ÖZDAĞ"

Sosyal medyadan Özdağ'ın açıklamasına tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise Bolu'da yaşanan olaya işaret ederek, "Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi! Senin yatacak yerin yok!" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Ümit Özdağ yine çark etti

GÜNDEM Suriyelilerin bir vatandaşı dövdüğünü iddia eden Ümit Özdağ gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı