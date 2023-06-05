İçişleri Bakanı Yerlikaya selden etkilenen Samsun'un Ladik ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanlığındaki ilk günü olduğuna işaret eden Yerlikaya, "Üzüntümüz gerçekten çok büyük. Hüküm Allah'ın. Bakın hem Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, vekillerimiz, arkadaşlarımızla beraber Samsun'dan geliyoruz. Bu, benim bakanlıktaki ilk mesaim günüm.

Daha bakanlık kelimesine de yeni adapte oluyoruz ama şunu söylemek istiyorum, dört şehirde yoğun yağmurlardan dolayı evet, olumsuzluklar oldu, iki vatandaşımız maalesef hayatlarını kaybetti.

Bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. AFAD Başkanımıza talimat verdim. Orada o çalışmaların başında. Şunu söylemek istiyorum,

üzüntümüz büyük. Rabb'im taksiratını affetsin, mekanı cennet olsun.