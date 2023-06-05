İçişleri Bakanı Yerlikaya selden etkilenen Samsun'un Ladik ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), Samsun'un Ladik ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Şükrü Köksal'ın eşi Feride Köksal'a taziye ziyaretinde bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen Samsun'un Ladik ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu. Aşırı yağışın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı kentte incelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan ile Ladik ilçesindeki Alıçlı Mahallesi'ne gitti.
Bakan Yerlikaya, Alıçlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde hayvanlarını dere yatağından geçirdiği sırada akıntıya kapılarak hayatını kaybeden 65 yaşındaki Şükrü Köksal'ın evini ziyaret ederek ailesine taziyelerini iletti.
Köksal'ın eşi Feride Köksal'a başsağlığı dileyen Yerlikaya, büyük üzüntü içinde olduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini belirten Yerlikaya, "Yolda da Sayın Cumhurbaşkanı'mız telefon açtı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bizzat taziyelerini size iletecekti ama burada henüz telefon çekmiyor ama vekaleti bize verdi, size çok selamları var. Allah sizlere sabır versin." dedi.