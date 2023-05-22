İftirada seviye atladılar: 'Sınırda yakaladıklarına vatandaşlık veriyorlar' iddialarına DDM'den yalanlama

Türkiye, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine giderken şer odakları da yalanlarını artırmaya başladı. İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), mültecilerle ilgili yeni bir yalanı ortaya çıkardı.

Hesaplar FETÖ kaynaklı

FETÖ kaynaklı olduğu belirtilen sosyal medya hesaplarında, sınır bölgesinde yakalanan kaçak mültecilere vatandaşlık verildiği yalanını ortaya attı. "Şanlıurfa'da jandarma kaçak mültecileri yakalayıp Harran Üniversitesi'ne götürüyor, burada vatandaşlık verilerek ülkeye sokuluyorlar" iddiasına cevap veren DDM, bu iddianın gerçek dışı olduğunu açıkladı.

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