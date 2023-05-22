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İftirada seviye atladılar: 'Sınırda yakaladıklarına vatandaşlık veriyorlar' iddialarına DDM'den yalanlama

"Sınırda yakalanan kaçaklara vatandaşlık verildiği" yalanına cevap veren DMM, "FETÖ'cü hesapların Türk güvenlik güçlerini karalama kampanyalarına itibar etmeyiniz" uyarısında bulundu.

15:59 . 22/05/2023 Pazartesi
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'Sınırda yakaladıklarına vatandaşlık veriyorlar' iddialarına DDM'den yalanlama

'Sınırda yakaladıklarına vatandaşlık veriyorlar' iddialarına DDM'den yalanlama

Türkiye, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine giderken şer odakları da yalanlarını artırmaya başladı. İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), mültecilerle ilgili yeni bir yalanı ortaya çıkardı.

Hesaplar FETÖ kaynaklı

FETÖ kaynaklı olduğu belirtilen sosyal medya hesaplarında, sınır bölgesinde yakalanan kaçak mültecilere vatandaşlık verildiği yalanını ortaya attı. "Şanlıurfa'da jandarma kaçak mültecileri yakalayıp Harran Üniversitesi'ne götürüyor, burada vatandaşlık verilerek ülkeye sokuluyorlar" iddiasına cevap veren DDM, bu iddianın gerçek dışı olduğunu açıkladı.

'Karalama kampanyalarına itibar etmeyiniz'

DMM'den yapılan açıklamada, "Yakalanan kaçaklar, sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezlerie teslim edilmekte, uzmanlarca yapılan uyruk tespitinin ardından sınır dışı edilmektedir. FETÖ'cü hesapların Türk güvenlik güçlerini karalama kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Şanlıurfa
#Harran Üniversitesi
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