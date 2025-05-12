İletişim Başkanlığından 'Gara'da sıcak çatışmaya girildi' iddiasına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada Gara'da herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı vurgulandı.
Terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini açıklamasıyla birlikte sosyal medyada da birtakım manipülatif bilgiler de devreye sokuldu. Bazı sosyal medya hesaplarında TSK ile terör örgütü PKK arasında Gara'da sıcak çatışma yaşandığı ileri sürüldü. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) iddiaları yalanlayarak, "Bahse konu bölgede herhangi bir çatışma söz konusu değildir. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları akamete uğratma maksatlı manipülatif içeriklere itibar etmeyiniz." denildi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
'nden (DMM) yapılan açıklamada, “'Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi' iddiası doğru değildir” denildi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi' iddiası doğru değildir. Bahse konu bölgede herhangi bir çatışma söz konusu değildir. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları akamete uğratma maksatlı manipülatif içeriklere itibar etmeyiniz" denildi.
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