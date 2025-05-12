Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İletişim Başkanlığından 'Gara'da sıcak çatışmaya girildi' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığından 'Gara'da sıcak çatışmaya girildi' iddiasına yalanlama

18:1912/05/2025, Monday
DHA
Sonraki haber
DMM'den yapılan açıklamada Gara'da herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı vurgulandı.
DMM'den yapılan açıklamada Gara'da herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı vurgulandı.

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini açıklamasıyla birlikte sosyal medyada da birtakım manipülatif bilgiler de devreye sokuldu. Bazı sosyal medya hesaplarında TSK ile terör örgütü PKK arasında Gara'da sıcak çatışma yaşandığı ileri sürüldü. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) iddiaları yalanlayarak, "Bahse konu bölgede herhangi bir çatışma söz konusu değildir. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları akamete uğratma maksatlı manipülatif içeriklere itibar etmeyiniz." denildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
'nden (DMM) yapılan açıklamada, “'Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi' iddiası doğru değildir” denildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi' iddiası doğru değildir. Bahse konu bölgede herhangi bir çatışma söz konusu değildir. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları akamete uğratma maksatlı manipülatif içeriklere itibar etmeyiniz" denildi.




#İletişim Başkanlığı
#Gara
#Çatışma
#TSK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?