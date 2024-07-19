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İmam hatipliler hedefi büyüttü

YKS'de iyi dereceler elde eden imam hatipliler, hedef büyüttü. 0,8'lik dilime giren Ebrar Ciğer, İslami ilimler eğitimi alarak topluma katkı sağlamak isterken Türkiye 40'ıncısı olan Müşerref Tuba Akıncı aktif bir akademisyen olup Kudüs davasının izin sürmeyi hedefliyor.

04:00 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 03:27 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ömer Fatih Uslu, Enes Yılmaz, Yahya Semir Koçak.
Ömer Fatih Uslu, Enes Yılmaz, Yahya Semir Koçak.

İmam hatip lisesi öğrencileri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS), elde ettikleri yüksek derecelerle gururlandırdı. Kat sayı adaletsizliğine son verilmesiyle eğitim kalitesini de artıran İHL'ler, YKS'de her yıl başarı sıralamalarını yükseltiyor. Bu yılki sınavda da Anadolu imam hatip liselerinden 21 öğrenci ilk 100'e, 79 öğrenci ise ilk 1000'e girdi. İşte o öğrencilerden bazılarının hikayesi:

DİL ÖĞRENDİ HAFIZLIĞI TAMAMLADI DERECE ALDI

Liseye geçiş sınavında 0,8 yüzdelik dilimine girerek Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih eden Ebrar Ciğer, bu yıl girdiği AYT'de de sözel bölümünde Türkiye 30'uncusu olmayı başardı. Lisede hazırlık sınıfında İngilizce öğrenen Ciğer, bununla birlikte hafızlık eğitimini tamamlayarak, son iki yılda da üniversite sınavına yoğunlaştığını söyledi. İstanbul'daki İslami ilimler ya da ilahiyat fakültelerinden birini tercih etmek istediğini dile getiren Ciğer, "İhtiyaç olduğunu düşündüğüm ve kendi ilgim de olduğu için bu alanda uzmanlaşmak ve dini ilimlerde de Türkiye'de hem çevreme hem topluma katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

HAYATIMI KISITLAMADAN BAŞARIYI YAKALADIM

Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Ayşenur Divrik, AYT sözel bölümünde Türkiye 55'incisi oldu. Dershaneye gitmediğini, özel ders de almadığını, yalnızca okul kursunda sınava hazırlandığını belirten Divrik, "2023 Mayıs ayı itibarıyla aslında yavaştan çalışmaya başlamıştım. Sosyal hayatımı kısıtlamadım." dedi. Divrik, başarının anahtarının başta tevekkül ve kendine inanmaktan geçtiğini söyledi. Hayalinin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okumak olduğunu anlatarak şunları söyledi: "Boğaziçi'ni, olmazsa Galatasaray ya da ODTÜ'yü düşünüyorum."

OKULUM BANA ÇOK ŞEY KATTI

Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Mehmet Emin Akdağ, AYT sözel bölümünde Türkiye ikincisi oldu. Akdağ, “Stresli ve yorucuydu ama planlıydı her şey kafamda, hazırlıklıydım." ifadelerini kullandı. Aynı zamanda eşit ağırlık bölümünde 287'nci, dil bölümünde ise 306'ncı olmayı başaran Akdağ, üniversite tercihini eşit ağırlık bölümünden yapmayı düşündüğünü, hedefinin hukuk ya da işletme eğitimi almak olduğunu belirtti. Başarısında hocalarının da kilit rol oynadığına işaret eden Akdağ, şöyle devam etti: "Buradaki hocalarımla alışverişte bulunmanın, paslaşmanın çok büyük faydasını gördüm." Akdağ, hafız olduğunu, ders çalışırken de özellikle ezber yapmada faydasını gördüğünü belirtti.

KUDÜS DAVASININ PEŞİNDE OLACAĞIM

İstanbul'daki Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Müşerref Tuba Akıncı, AYT sözel alanda Türkiye 40'ıncısı oldu. Akıncı, hedefinin ilahiyat alanında eğitim almak olduğunu söyledi. Akıncı, "Üniversite tercihi olarak ilahiyat düşünüyorum. Pasif bir insan olmak istemiyorum. İnsanlara, Ümmet-i Muhammed'e, Kudüs davamıza faydam olsun istiyorum. Hedefim akademisyen olmak." diye konuştu.

3'LÜ GURUR

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Ömer Fatih Uslu, bu yıl girdiği AYT'de sözel bölümünde Türkiye 70'incisi olarak dereceye girmeyi başardı. Aynı okulda okuyan Enes Yılmaz ise AYT sözel alanda Türkiye 298'incisi oldu. Yine aynı okuldaki Yahya Semir Koçak da AYT dil bölümünde Türkiye 975'incisi oldu. Çok çalışkan olmadıklarını dile getiren öğrenciler, başarılarını planlı çalışmaya ve öğretmenlerinin doğru yönlendirmelerine bağladı.



YKS 2024 TERCİH EKRANI: 240-250-260-280-299-310 puanla hangi üniversiteye gidebilirim?

2024 YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları, ÖSYM'nin duyurusu ile erişime açıldı. YKS sonuçlarının sabah saatlerinde açıklanmasının ardından tüm gözler YKS tercih kılavuzuna çevrildi. ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu bugün resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Duyuruya göre, YKS tercihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve bu kılavuz ön bilgilendirme amacı taşımaktadır. Adaylar, aldıkları puan ve sıralama bilgilerini kullanarak üniversite tercihlerini gerçekleştirecek. Tercih kılavuzunda kontenjanlar ve taban puanlar dikkate alınacak. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına ait kontenjan bilgilerine kılavuzdan ulaşılabilecek. Peki, üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? YKS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, 2024 YKS üniversite tercih tarihleri ve kontenjan bilgileri.


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