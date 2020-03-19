Gündem İnternet üzerinden koronavirüs kontrolü yapmak ister misiniz?
ANKARA

İnternet üzerinden koronavirüs kontrolü yapmak ister misiniz?

Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri internet sitesini bir saatte 100 bin kişi inceledi. Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa koronavirüs ön değerlendirme hizmeti sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs test laboratuvarı. (Arşiv)
Koronavirüs test laboratuvarı. (Arşiv)

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce "ALO 184" hattından yapılan uygulama, "koronaonlem.saglik.gov.tr" üzerinden hizmete sunuldu.

Online koronavirüs kontrolü nasıl yapılıyor?

Makine öğrenme algoritması ile çalışan sistem, kullanıcılara "son 14 gün içerisinde yurt dışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtileri" hakkında sorular soruyor.

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100 bin kişi ziyaret etti

Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa ön değerlendirme hizmeti sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.

Uygulamaya girmesiyle ilk bir saatte 100 bin kişi tarafından ziyaret edilen internet sitesinin kısa sürede İngilizce olarak da tüm dünyanın erişimine sunulacağı bildirildi.

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