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Irak’a kritik ziyaret

Türkiye’nin Irak ile artan diplomasi trafiğine dün yenisi eklendi.

Canberk Doğan
04:00 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 05:01 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ta.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ta.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Bakan Güler’e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da eşlik etti. Görüşmelerde ikili ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele ana gündem maddesi. İki ülke arasında son dönemde temas trafiği arttı. MİT Başkanı İbrahim Kalın son olarak ocak ayının sonunda Irak’a ziyarette bulunmuştu. MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid tarafından kabul edilirken görüşmede terörle mücadele konusu ele alınmıştı.


#Türkiye
#Irak
#diplomasi
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