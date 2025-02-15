İran'ın yeni PKK planı

Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkeden askeri desteğini çeken İran’ın, terör örgütü PKK’ya daha fazla destek vermeyi vaadettiği öğrenildi. Türkiye’nin bölgede güçlü bir aktör olmasından rahatsız olan İran, bölgede etkin bir konumda olan Türkiye’yi doğrudan karşısına alamıyor. Bu nedenle İran, Türkiye’ye karşı kullandığı en iyi aparatı olan PKK ile iş birliği yaptı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İran istihbaratı ve Devrim Muhafızları Türkiye’nin Suriye’deki etkisini azaltmak için harekete geçti. İsrail’e karşı planlarının sekteye uğramasının nedeni olarak Türkiye’yi gören İran'ın, Suriye’de PKK ile aynı masaya oturduğu öğrenildi. PKK’ya daha fazla destek vermeyi vadeden İran'ın karşılığında da İran sınırları içinde yer alan PKK’lı teröristlerin Türkiye’de eylem yapmalarını istediği öğrenildi.

Suriye’de PYD/YPG’nin de yanında yer almayı taahhüt eden İran ile terör örgütü PKK arasında gizli bir ittifak yapıldığı belirtildi. Ancak, bu ittifakta YPG’nin en büyük çekincesinin İran’ı düşman olarak gören ABD olduğu kaydedildi. İran ile YPG arasındaki ittifak görüşmelerinin, PKK’nın merkezi olan Süleymaniye’de KYB ve Talabani ailesi tarafından gizli olarak organize edildiği öğrenildi. Suriye’den çekilmek zorunda kalan İran'ın Türkiye’ye karşı intikam almak için sadece PKK ile plan yapmakla yetinmediği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre İran kendi milisleri aracılığı ile Irak’taki Türk askeri üslerinin hedef alınması yönünde talimat verdi.