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İran'ın yeni PKK planı

İran'ın yeni PKK planı

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0015/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütü PKK’ya silah bıraktırma çabası sürerken İran farklı bir senaryo ile sahada. Suriye’de zemin kaybeden İran, örgütle aynı masaya oturdu. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre Tahran, Suriye’de PKK/YPG’ye daha fazla destek vadetti. Karşılığında ise İran’da bulunan teröristlerin Türkiye’de eylem yapmalarını istedi. PKK/YPG’nin çekincesi İran’ı düşman olarak gören ABD’nin tavrı.

Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkeden askeri desteğini çeken İran’ın, terör örgütü PKK’ya daha fazla destek vermeyi vaadettiği öğrenildi. Türkiye’nin bölgede güçlü bir aktör olmasından rahatsız olan İran, bölgede etkin bir konumda olan Türkiye’yi doğrudan karşısına alamıyor. Bu nedenle İran, Türkiye’ye karşı kullandığı en iyi aparatı olan PKK ile iş birliği yaptı.


İRAN’DAN PKK’YA DESTEK

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İran istihbaratı ve Devrim Muhafızları Türkiye’nin Suriye’deki etkisini azaltmak için harekete geçti. İsrail’e karşı planlarının sekteye uğramasının nedeni olarak Türkiye’yi gören İran'ın, Suriye’de PKK ile aynı masaya oturduğu öğrenildi. PKK’ya daha fazla destek vermeyi vadeden İran'ın karşılığında da İran sınırları içinde yer alan PKK’lı teröristlerin Türkiye’de eylem yapmalarını istediği öğrenildi.


GÖRÜŞME IRAK’TA GERÇEKLEŞTİ

Suriye’de PYD/YPG’nin de yanında yer almayı taahhüt eden İran ile terör örgütü PKK arasında gizli bir ittifak yapıldığı belirtildi. Ancak, bu ittifakta YPG’nin en büyük çekincesinin İran’ı düşman olarak gören ABD olduğu kaydedildi. İran ile YPG arasındaki ittifak görüşmelerinin, PKK’nın merkezi olan Süleymaniye’de KYB ve Talabani ailesi tarafından gizli olarak organize edildiği öğrenildi. Suriye’den çekilmek zorunda kalan İran'ın Türkiye’ye karşı intikam almak için sadece PKK ile plan yapmakla yetinmediği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre İran kendi milisleri aracılığı ile Irak’taki Türk askeri üslerinin hedef alınması yönünde talimat verdi.


TÜRKİYE TEDBİRLERİ ARTIRDI

Öte yandan Türkiye'nin İran’dan gelebilecek her türlü tehdidi ciddiye aldığı, özellikle yabancı ülkelerin İran uyarılarını önemseyerek tedbir almaya devam ettiği ifade edildi.


#İran
#PKK
#Suriye

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