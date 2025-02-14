CHP'li Meclis üyesi PKK kampında

Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızının, PKK’nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Gül’ün evinde el konulan dijital materyallerde, çok sayıda örgüt mensubunun kırsalda çekilmiş fotoğrafları ele geçirildi. Onlardan biri de Gül’ün kızı Dilan Gül’e ait. Dilan Gül’ün 2013’te PKK'ya katıldığı öğrenilirken, söz konusu fotoğraf, Elif-Fethi Ahmet Gül çiftinin 2014 yılında PKK’lı kızlarını Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde ziyaret ettiğini ortaya koydu. “Roza Dersim” kod adlı Dilan Gül halen “terör örgütü üyesi” olmak suçundan aranıyor.