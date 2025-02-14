CHP'li Meclis üyesi PKK kampında

PKK/KCK’nın CHP ve DEM Parti’nin “Kent Uzlaşısı” yoluyla belediyelere sızdığının tespit edilmesi üzerine İstanbul’da başlatılan operasyonda önemli detaylara ulaşıldı. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül’ün, PKK’nın dağ kadrosunda yer aldığı, Elif-Fethi Ahmet Gül çiftinin, kızlarını Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde ziyaret ettikleri ortaya çıktı.
Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızının, PKK’nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Gül’ün evinde el konulan dijital materyallerde, çok sayıda örgüt mensubunun kırsalda çekilmiş fotoğrafları ele geçirildi. Onlardan biri de Gül’ün kızı Dilan Gül’e ait. Dilan Gül’ün 2013’te PKK'ya katıldığı öğrenilirken, söz konusu fotoğraf, Elif-Fethi Ahmet Gül çiftinin 2014 yılında PKK’lı kızlarını Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde ziyaret ettiğini ortaya koydu. “Roza Dersim” kod adlı Dilan Gül halen “terör örgütü üyesi” olmak suçundan aranıyor.
DAYI OĞLU KIRMIZI LİSTEDE
Elif Gül’ün kızı dışında ailesi ve yakın çevresinden de PKK’nın dağ kadrosunda faaliyet yürüten isimler var. Gül'ün dayısının oğlu İshak Özçaktu'nun PKK’nın İstanbul, Ankara ve Kayseri’de düzenlediği terör saldırılarının talimatını verdiği, kırmızı listede aranan elebaşının 2019'da sınır ötesinde etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Gül’ün teyzesinin kızı Halime Özadikti'nin de PKK'nın Suriye yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlendi.