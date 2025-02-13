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Macron PKK ağzıyla konuştu: SDG Suriye Milli Ordusuna entegre edilsin

Macron PKK ağzıyla konuştu: SDG Suriye Milli Ordusuna entegre edilsin

22:1913/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
AA
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Macron Suriye'de geçiş sürecine destek vermenin "manevi bir sorumluluk" olduğunu söyledi.
Macron Suriye'de geçiş sürecine destek vermenin "manevi bir sorumluluk" olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beşşar Esed rejimini deviren yeni Suriye yönetimine destek vereceklerini söyledi. PKK'nın isteklerini dile getiren Macron, terörle mücadelede Fransa'nın "müttefiki" olarak SDG'nin (terör örgütü PKK/YPG'nin) Suriye Milli Ordusuna entegre edilmesini istedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Uluslararası Suriye Konferansının kapanışında yaptığı konuşmada Macron, 8 Aralık'ta Suriye'nin "halkını yerinden eden ve katleden" bir rejimden kurtulduğunu hatırlatarak, "terörle mücadele ederek bölgenin istikrarına ve herkesin güvenliğine doğrudan katkı sağlayacak bir Suriye" inşası temennisinde bulundu.

Macron 8 Aralık'ta Suriye'de "doğan umudun" harekete geçmeyi zorunlu kıldığını ve yeni yönetimin ekonomik, politik, güvenlikle ilişkili, insani ve mültecilerin geri dönüşüyle ilgili zorlu meselelerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğin vurgulayan Macron, "Bu yüzden kuzeyi ve kuzey doğusu dahil Suriye topraklarının tamamında ateşkes ve güneyinde yabancı müdahalenin sonlanması çağrısı yapıyoruz." dedi.

PKK ağzıyla konuştu: "SDG, Suriye Milli Ordusuna entegre edilsin"

Suriye'nin başta DEAŞ olmak üzere terör örgütleri ile mücadeleyi sürdürmesi gerektiğini kaydeden Macron, terörle mücadelede Fransa'nın "müttefiki" olarak SDG'nin (terör örgütü PKK/YPG'nin) Suriye Milli Ordusuna entegre edilmesini istedi.
Macron, "Suriye'nin ve komşularının güvenliği için elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

Suriye'de güvenliğin sağlanmasının yanı sıra bir diğer meselenin "kapsayıcı ve tüm kesimlere saygılı" bir yönetim inşası olduğunu belirten Macron, "Hem sizin hem de bizim için (Suriye'de) tüm topluluklara saygı kapasitesi anahtar ve bu sizin için istikrar koşulu. Bu, güvenlik amaçlarına da hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

Kapsayıcı bir siyasi ortamın Suriyeli mültecileri de geri dönüşe ikna edeceğini kaydeden Macron, Suriye'de insani ve ekonomik durumun iyileştirilmesinin de karşı karşıya kalınan zorluklardan biri olduğunu kaydetti.

50 milyon avroluk destek

Macron bu kapsamda ülkesinin Suriye'ye 50 milyon avroluk insani yardım yapacağını açıkladı.

Suriye'deki geçiş sürecindeki cezasızlıkla mücadelenin de önemli olduğuna değinen Macron, iç savaşla böylesi bir yıkımın yaşandığı ülkede hak ihlallerinde bulunanların "en kısa zamanda" cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Macron, Suriye'nin geçiş sürecinde karşılaşılacağı bu zorlukların üstesinden gelmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bir kez daha yineleyerek, "Bu yolda (Suriye'ye) size eşlik etmenin manevi bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz." dedi.


#Emmanuel Macron
#Fransa
#Suriye
#PKK
#YPG

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