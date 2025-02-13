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PKK propagandasına 8 gözaltı

PKK propagandasına 8 gözaltı

Oğuzhan Ürüşan
04:0013/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bazı şüphelilerin örgütsel etkinliklere bizzat katılarak aktif rol aldıkları tespit edildi.
Bazı şüphelilerin örgütsel etkinliklere bizzat katılarak aktif rol aldıkları tespit edildi.

Terör örgütü PKK’nın talimatlarına uyarak Ankara’da düzenlenen örgütsel etkinliklere katıldıkları ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli, Ankara Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övdükleri ve bu yöntemleri meşru gösteren paylaşımlarda bulunduklarının belirlendiği ifade edildi.

Bazı şüphelilerin ise örgütsel etkinliklere bizzat katılarak aktif rol aldıkları tespit edildi.


#Ankara
#terör
#PKK

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