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Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı

09:0312/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
DHA
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Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak veya sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak veya sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK/KCK'nın örgütsel etkinliklere katılıp, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında; Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak veya sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından eş zamanlı operasyon başlatıldı.



#Ankara
#PKK
#Terör

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